Бэйла зовут в МЛС
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может этим летом уехать в США, утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован "Лос-Анджелес Гэлакси".
Звёздный валлиец не нужен тренерскому штабу "сливочных", поэтому его уход достаточно вероятен.
Бэйл связан с "Реалом" контрактом до 2022 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в "Тоттенхэме", сыграл 34 матча, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Бэйл не планирует завершать карьеру. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14