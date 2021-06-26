Бэйла зовут в МЛС

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может этим летом уехать в США, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован "Лос-Анджелес Гэлакси".

Звёздный валлиец не нужен тренерскому штабу "сливочных", поэтому его уход достаточно вероятен.

Бэйл связан с "Реалом" контрактом до 2022 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в "Тоттенхэме", сыграл 34 матча, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

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