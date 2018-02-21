Бэйли: "Если "Байер" выйдет в финал кубка, мы выиграем трофей - это я обещаю"

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Бэйли: "Если "Байер" выйдет в финал кубка, мы выиграем трофей - это я обещаю"Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли сделал громкое заявление относительно шансов его команды на победу в кубке Германии.

"Если мы выйдем в финал кубка, мы выиграем его - это я обещаю. Пора положить конец клише "Neverkusen", - приводит слова 20-летнего футболиста goal.com.

Напомним, в полуфинале кубка Германии "Байер" сыграет против "Баварии", другую пару этой стадии составили "Шальке" и "Айнтрахт".

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