Бэйли мечтает выступать в АПЛ

Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли заявил, что его мечтой является выступление за один из клубов АПЛ.

"Конечно, у меня есть клуб мечты, но я не скажу вам какой именно. В основном моей мечтой была и остаётся АПЛ. И если я продолжу упорно работать, уверен, что когда-нибудь мой переезд туда состоится" - приводит слова 20-летнего ямайца Tribalfootball.

По данным СМИ, в услугах Бэйли заинтересованы "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне атакующий хавбек сыграл за "Байер" 16 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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