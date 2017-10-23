Бэйлом интересуется еще один английский гранд
Вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом интересуется еще один английский гранд, информирует испанская пресса.
Сообщается, что 28-летнего футболиста "сливочных" в своей команде желает главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте. Итальянский наставник "аристократов" рассчитывает, что руководство его клуба, учитывая продажу Диего Косты, выделит необходимую сумму для приобретения валлийца.
Напомним, Анчелотти может вернуться в "Челси". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3