Бэйлом интересуется еще один английский гранд

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Бэйлом интересуется еще один английский грандВингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом интересуется еще один английский гранд, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 28-летнего футболиста "сливочных" в своей команде желает главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте. Итальянский наставник "аристократов" рассчитывает, что руководство его клуба, учитывая продажу Диего Косты, выделит необходимую сумму для приобретения валлийца.

Напомним, Анчелотти может вернуться в "Челси". | soccernews.ru

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