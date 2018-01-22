Бэйлом интересуются четыре клуба

Вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом интересуются сразу четыре клуба, информирует испанская пресса.

Так, свои виды на 28-летнего валлийца имеют лондонские "Тоттенхэм" и "Челси", а также "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Все четыре английских гранда будут готовы побороться за игрока уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл прокомментировал победу над "Депортиво". | soccernews.ru