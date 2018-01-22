Бэйлом интересуются четыре клуба

Теги гарет бэйлреал мадридтоттенхэмманчестер юнайтедливерпульчелси

Бэйлом интересуются четыре клубаВингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом интересуются сразу четыре клуба, информирует испанская пресса.

Так, свои виды на 28-летнего валлийца имеют лондонские "Тоттенхэм" и "Челси", а также "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Все четыре английских гранда будут готовы побороться за игрока уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл прокомментировал победу над "Депортиво". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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