Бэйлом интересуются четыре клуба
Вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом интересуются сразу четыре клуба, информирует испанская пресса.
Так, свои виды на 28-летнего валлийца имеют лондонские "Тоттенхэм" и "Челси", а также "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Все четыре английских гранда будут готовы побороться за игрока уже следующим летом.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Реал".
Напомним, Бэйл прокомментировал победу над "Депортиво". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20