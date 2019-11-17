Бэйлу на матче сборной скандировали: "Уэльс, гольф, Мадрид"

Фанаты "Реала" снова задевали полузащитника Гарета Бэйла кричалками. Об этом сообщает Marca.

На матче отбора Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана (2:0), где 30-летний футболист играл с первых минут игры, болельщики скандировали: "Уэльс, гольф, Мадрид".

Кроме того, на трибунах висел флаг с надписью: "Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет расстаться с валлийцем этой зимой.

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