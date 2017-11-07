Бэйнс вошёл в десятку лучших пенальтистов в истории АПЛ

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Бэйнс вошёл в десятку лучших пенальтистов в истории АПЛ

Защитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс реализовал пенальти в матче 11-го тура АПЛ против "Уотфорда".

На счету 32-летнего фулбека теперь 19 забитых одиннадцатиметровых в рамках Премьер-лиги.

Таким образом, Бейнс вошёл в десятку лучших пенальтистов в истории турнира.

Выше игрока "ирисок" в этом рейтинге значатся Серхио Агуэро (20), Тедди Шерингем (21), Уэйн Руни (21), Дэвид Ансворт (22), Тьерри Анри (23), Мэтт Ле Тиссье (25), Стивен Джеррард (32), Фрэнк Лэмпард (43) и Алан Ширер (56).

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9 Уотфорд 11 15
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