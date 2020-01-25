Без АПЛ, зато с Римским дерби, немецким вратарским казусом и экзаменом для Сетьена: разбираем, что посмотреть на выходных
"Валенсия" – "Барселона"
25 января, 17:00. Валенсия, "Месталья"
На средиземноморском побережье "Валенсия" попробует реабилитироваться перед своими болельщиками за серию неубедительных результатов. После минимальной победы над "Эйбаром" подопечные Альберта Селадеса сначала опозорились на Мальорке (1:4), а затем едва прошли команду третьей лиги – "Логроньес" – в Копа дель Рей (0:1 на выезде). И в субботу испанцам, очевидно, будет еще труднее. На "Месталью" приедет "Барселона", которая притирается к новому главному тренеру – Кике Сетьену. У "блаугранас" тоже были проблемы в кубковом противостоянии с "Ибицей", а в чемпионате дожали "Гранаду" только благодаря гению Месси (хотя игра была на порядок "барселоновской", чем при Вальверде). Однако, микроклимат в раздевалке явно улучшился. Тренер с собственной философией стремится вернуть "Барсе" стиль, заложенный Йоханом Кройффом, что не может не вызвать восторга у игроков, менеджмента и фанатов. Однако, потеря Луиса Суареса из-за травмы вносит свои коррективы в игру каталонцев. Что ж, противостояние должно получится интересным!
"Бавария" – "Шальке"
25 января, 19:30. Мюнхен, "Альянц-Арена"
В Мюнхене местная "Бавария" после 4-х побед подряд проэкзаменует "Шальке" с Давидом Вагнером во главе. Неделю назад "кобальтовые" уверенно преодолели сенсацию первого круга – "Боруссию" из Менхенгладбаха – и готовы снять скальп с еще одного гранда. Хозяева "Альянц-Арены", похоже, вышли на традиционный путь "отыгрывания" гандикапа осени. Ганс-Дитер Флик немного исправил ошибки своего предшественника Нико Ковача, поэтому "Шальке" будет нелегко. Излишней принципиальности противостоянию добавляет трансфер Александра Нюбеля. Основной голкипер и капитан Гельзенкирхена отказался подписывать новый контракт и посреди сезона объявил о своем переходе именно в "Баварию" следующим летом. "Шальке" отреагировал предсказуемо – отобрал у голкипера капитанскую повязку и, очевидно, посадит строптивого вратаря в запас до конца сезона. А пока остановить парад голов от Левандовски попытается 21-летний Маркус Шуберт.
"Рома" – "Лацио"
26 января, 19:00. Рим, "Стадио Олимпико"
Римское дерби снова стало громкой вывеской благодаря выступлениям "Ромы" и "Лацио" в нынешнем сезоне. И если "волки" сейчас уверенно чувствуют себя в ТОП-4 (поскольку "Аталанта" вздумала буксовать в самый неожиданный момент), то "орлы" Симоне Индзаги вообще борются за титул с грозными "Ювентусом" и "Интером" (во всяком случае, хочется верить, что они не убавят ход). Все это делает воскресное противостояние на родном для обоих клубов "Олимпико" важнейшим. Фаворитом дуэли пока выглядит "Лацио". "Бело-голубые" уже добыли 11 побед подряд в Серии "А" и надеются продолжить эту серию минимум до поединка против "Интера" в середине февраля. Зато "Рома" чередует удачные результаты с неудачными. В последних двух турах подопечные Паулу Фонсеки одолели "Дженоа" и "Парму", и в последний раз трижды подряд "волки" побеждали еще осенью. Более того, в сезоне 2019/20 "желто-красные" не выиграли ни одного матча у представителей первой "шестерки".
"Наполи" – "Ювентус"
26 января, 21:45. Неаполь, "Сан-Паоло"
Неаполь ждет первую за последний месяц победу в рамках итальянского первенства. Дженнаро Гаттузо пока может занести в свой актив только прохождение двух стадий Кубка Италии. А вот в чемпионате Рино может похвастаться лишь волевой победой над "Сассуоло" во втором матче во главе "партенопейцев". Кризис неаполитанцев явно затянулся, а приезд "Ювентуса" под руководством своего экс-тренера должен стать хорошим раздражителем для "Наполи". И на неаполитанцев, "старая синьора" набрала очень хороший ход. Турин взял 15 очков в последних пяти матчах, Криштиану Роналду начал догонять Иммобиле в бомбардирской гонке, а Дибала демонстрирует один из лучших (если не лучший!) футболов в карьере. "Наполи" почти наверняка будет очень трудно, но терпение и труд могут привести к чуду на "Сан-Паоло". По крайней мере, Гаттузо-игрок как раз этими чертами и славился...
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|19
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|18
|12