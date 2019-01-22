Без Дзюбы: "Зенит" назвал стартовый состав на матч с "Локомотивом"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

Без Дзюбы: "Зенит" назвал стартовый состав на матч с "Локомотивом"
Стал известен стартовый состав санкт-петербургского "Зенита" на матч Кубка Матч Премьер с московским "Локомотивом", который состоится сегодня, 22 января, в Катаре.

Стоит отметить, что в основу "Зенита" не попал нападающий Артем Дзюба.

"Зенит": Лунев, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Кузяев, Мак, Заболотный.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Мевля, Скроботов, Жирков, Паредес, Оздоев, Ригони, Шатов, Мусаев, Дриусси, Дзюба.

Матч "Зенит" - "Локомотив" начнется в 20:00 мск.

Не пропустите: "Зенит" включился в борьбу за защитника сборной России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов