Без Дзюбы: "Зенит" назвал стартовый состав на матч с "Локомотивом"



Стал известен стартовый состав санкт-петербургского "Зенита" на матч Кубка Матч Премьер с московским "Локомотивом", который состоится сегодня, 22 января, в Катаре.

Стоит отметить, что в основу "Зенита" не попал нападающий Артем Дзюба.

"Зенит": Лунев, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Кузяев, Мак, Заболотный.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Мевля, Скроботов, Жирков, Паредес, Оздоев, Ригони, Шатов, Мусаев, Дриусси, Дзюба.

Матч "Зенит" - "Локомотив" начнется в 20:00 мск.

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