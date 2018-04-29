Без голов не обойтись: "Наполи" отправляется в гости к "Фиорентине"
"Фиорентина" – "Наполи"
Стадион: "Артемио Франки" (Флоренция, Италия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Паоло Маццолени (Бергамо)
В одном из воскресных поединков 35-го тура итальянской Серии А сыграют между собой "Фиорентина" и "Наполи". Обе команды максимально мотивированы провести концовку сезона как можно лучше. Неаполитанцы, после победы над главным конкурентом в борьбе за чемпионство, снова почувствовали вкус "золотых" медалей. Терять очки южанам никак нельзя. Но и "фиалки" все еще претендуют на 6-е место в таблице, которое дает право выступить в квалификации Лиги Европы.
"Фиорентина" проваливает самый важный отрезок чемпионата. После трагедии с Давиде Астори команда выдала внушительную победную серию, которая позволила им считаться реальными претендентами на Лигу Европы. Однако в последних матчах коллектив Стефано Пиоли демонстрирует футбол гораздо более низкого качества, чем это было еще несколько недель назад.
В крайнем туре "фиалки" уступили в гостях "Сассуоло" со счетом 0:1, тем самым доведя свою серию без побед до трех матчей. На своем поле "Фиорентина" выиграла только три из десяти предыдущих матчей при таком же количестве поражений и четырех ничейных результатах. Правда, нельзя не отметить, что она сохраняла свои ворота в неприкосновенности в четырех из пяти последних матчей в родных стенах.
В минувшее воскресенье подопечные Маурицио Сарри обыграли на выезде "Ювентус" с минимальным счетом 1:0. В самом конце встречи отличился Калиду Кулибали. Теперь южане снова участвуют в "золотой" гонке. При этом у неаполитанцев проще календарь оставшихся матчей. Им предстоит сыграть против "Сампдории", "Торино" и "Кротоне". Ни одна из этих команд не занимает места выше восьмого. А вот у "Ювентуса" впереди тяжелейший выезд в Рим, где была бита с крупным счетом даже "Барселона".
К предстоящему матчу "Наполи" подходит с серией из семи встреч без поражений, выиграв четыре из них. А на выезде команда Маурицио Сарри не проигрывает с октября 2016 года или 30 матчей подряд, выиграв 24 из них. Отметим, что "Наполи" не проигрывает "Фиорентине" в официальных матчах с марта 2014 года или девять поединков кряду, выиграв шесть из них и трижды сыграв вничью. В частности, в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии соперники сыграли без голов 0:0.
Интересные факты противостояния "Фиорентины" и "Наполи":
"Фиорентина" не может выиграть у "Наполи" на протяжении 9 матчей кряду
Последний раз неаполитанцы проигрывали на "Артемио Франки" в январе 2009 года
Беспроигрышная серия "Наполи" длится 7 игр
"Фиорентина" не выигрывает в последних трех турах – одна ничья и два поражения
Ориентировочные составы на игру:
"Фиорентина": Спортьелло – Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Сапонара, Симеоне, Кьеза.
"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Жоржиньо, Гамшик, Аллан, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Прогноз на матч "Фиорентина" – "Наполи":
Неаполитанцам победы даются в последнее время с большим трудом, команда хоть и имеет игровое преимущество, но не так опасна у чужих ворот, как это было на протяжении большей части сезона. Южанам победа нужна как воздух, поэтому именно команда Маурицио Сари будет больше атаковать. У "Фиорентины" будет прекрасная возможность поймать соперника на контратаке.
Фаворитом встречи букмекеры видят "Наполи". На успех гостей средний коэффициент равен 1.50 баллов, в то время как победа "фиалок" оценивается в 7.50 баллов. На ничью коэффициент равен 4,50 балла.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|35
|70
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Фиорентина
|34
|51
|9
|Сампдория
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
|39
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кротоне
|34
|31
|17
|Кьево
|35
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|34
|25
|20
|Беневенто
|34
|17