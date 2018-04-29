Без голов не обойтись: "Наполи" отправляется в гости к "Фиорентине"

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Без голов не обойтись: "Наполи" отправляется в гости к "Фиорентине"

"Фиорентина" – "Наполи" 

Стадион: "Артемио Франки" (Флоренция, Италия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Паоло Маццолени (Бергамо)

В одном из воскресных поединков 35-го тура итальянской Серии А сыграют между собой "Фиорентина" и "Наполи". Обе команды максимально мотивированы провести концовку сезона как можно лучше. Неаполитанцы, после победы над главным конкурентом в борьбе за чемпионство, снова почувствовали вкус "золотых" медалей. Терять очки южанам никак нельзя. Но и "фиалки" все еще претендуют на 6-е место в таблице, которое дает право выступить в квалификации Лиги Европы.

"Фиорентина" проваливает самый важный отрезок чемпионата. После трагедии с Давиде Астори команда выдала внушительную победную серию, которая позволила им считаться реальными претендентами на Лигу Европы. Однако в последних матчах коллектив  Стефано Пиоли демонстрирует футбол гораздо более низкого качества, чем это было еще несколько недель назад.

В крайнем туре "фиалки" уступили в гостях "Сассуоло" со счетом 0:1, тем самым доведя свою серию без побед до трех матчей. На своем поле "Фиорентина" выиграла только три из десяти предыдущих матчей при таком же количестве поражений и четырех ничейных результатах. Правда, нельзя не отметить, что она сохраняла свои ворота в неприкосновенности в четырех из пяти последних матчей в родных стенах.

В минувшее воскресенье подопечные Маурицио Сарри обыграли на выезде "Ювентус" с минимальным счетом 1:0. В самом конце встречи отличился Калиду Кулибали. Теперь южане снова участвуют в "золотой" гонке. При этом у неаполитанцев проще календарь оставшихся матчей. Им предстоит сыграть против "Сампдории", "Торино" и "Кротоне". Ни одна из этих команд не занимает места выше восьмого. А вот у "Ювентуса" впереди тяжелейший выезд в Рим, где была бита с крупным счетом даже "Барселона".

К предстоящему матчу "Наполи" подходит с серией из семи встреч без поражений, выиграв четыре из них. А на выезде команда Маурицио Сарри не проигрывает с октября 2016 года или 30 матчей подряд, выиграв 24 из них. Отметим, что "Наполи" не проигрывает "Фиорентине" в официальных матчах с марта 2014 года или девять поединков кряду, выиграв шесть из них и трижды сыграв вничью. В частности, в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии соперники сыграли без голов 0:0.

Интересные факты противостояния "Фиорентины" и "Наполи":

"Фиорентина" не может выиграть у "Наполи" на протяжении 9 матчей кряду

Последний раз неаполитанцы проигрывали на "Артемио Франки" в январе 2009 года 

Беспроигрышная серия "Наполи" длится 7 игр

"Фиорентина" не выигрывает в последних трех турах – одна ничья и два поражения

Ориентировочные составы на игру:

"Фиорентина": Спортьелло – Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Сапонара, Симеоне, Кьеза.

"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Жоржиньо, Гамшик, Аллан, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч "Фиорентина" – "Наполи":

Неаполитанцам победы даются в последнее время с большим трудом, команда хоть и имеет игровое преимущество, но не так опасна у чужих ворот, как это было на протяжении большей части сезона. Южанам победа нужна как воздух, поэтому именно команда Маурицио Сари будет больше атаковать. У "Фиорентины" будет прекрасная возможность поймать соперника на контратаке. 

Фаворитом встречи букмекеры видят "Наполи". На успех гостей средний коэффициент равен 1.50 баллов, в то время как победа "фиалок" оценивается в 7.50 баллов. На ничью коэффициент равен 4,50 балла.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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