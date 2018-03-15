Без голов не обойтись: "Зенит" принимает "РБ Лейпциг"
"Зенит" – "РБ Лейпциг"
Стадион: "Санкт-Петербург" (Россия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Из всех российских клубов, продолжающих борьбу в Лиге Европы, именно у "Зенита" самые реальные шансы пройти в четвертьфинал. В то время как "Локо" с ЦСКА не совладали со своими соперниками, питерцы добились приемлемого результат в матче против "Лейпцига", уступив на "Ред Булл Арене" со счетом 1:2. Немцы вышли вперед благодаря голам Брума и Вернера во втором тайме, но на 86-й минуте Кришито отыграл один мяч, оставив болельщикам питерской команды надежду на домашний поединок.
Подопечные Манчини в последнее время совсем не впечатляют: всего 1 победа в 6 последних матчах сделала перспективы "Зенита" во всех турнирах очень туманными. После поражения от "быков" питерцы успели сыграть всего один матч во внутреннем первенстве, в котором они расписали ничью с "Ростовом" – 0:0. Это был третий подряд поединок чемпионата с участием "Зенита", завершившийся без голов.
В турнирной таблице РФПЛ питерцы опустились уже на 5-ю строчку, а отрыв от лидирующего "Локомотива" составляет целых 10 очков. Похоже, о чемпионстве команде Манчини стоит уже забыть, да и еврокубковый путь "Зенита" может прерваться уже в анонсируемом поединке.
Футболисты "Лейпцига" в последних матчах также не особо радуют своих болельщиков. В рамках Бундеслиги подопечные Хазенхюттля набрали всего 2 очка в 6 предыдущих встречах. Еще немного и они покинут зону еврокубков, не говоря уже о борьбе за Лигу Чемпионов. Безусловно, время все исправить у "быков" еще есть, но можно констатировать тот факт, что, по сравнениию с предыдущим сезоном, "Лейпциг" существенно сдал. Разобраться же с "Зенитом" немцам вполне по силам – они превосходят питерский клуб практически по все компонентам.
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Лейпцига":
Питерцы ни разу не проигрывали в домашних поединках основной сетки Лиги Европы – 17 побед и 1 ничья.
"Лейпциг" впервые в своей истории играет в еврокубках.
"Зенит" в матчах с немецкими клубами добился 2 побед при 1 ничьей и 5 поражениях.
В 6 предыдущих поединках во всех турнирах "Лейпциг" добился лишь одной победы – над командой Манчини.
Ориентировочные составы на игру:
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Ригони, Кокорин, Заболотный.
Лейпциг: Гулачи, Лаймер, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Демме, Кейта, Брума, Форсберг, Огюстен, Вернер.
Прогноз на матч "Зенит" – "Лейпциг":
Шансы команд на успех букмекеры оценивают, практически, как равные. "Зенит" будет вынужден идти вперед и отыгрывать, как минимум, один мяч, но в последнее время у питерцев часто бывают серьезные проблемы в атаке. Что касается шансов на проход в 1/4 финала, то тут предпочтение отдается немецкому клубу.
Победа "Зенита" оценивается коэффициентом 2,67, ничейный исход – 3,74, виктория "Лейпцига" – 2,84.
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