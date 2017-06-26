Без иллюзий: итоги выступления сборной России на Кубке Конфедераций

Сборная России завершила выступление на Кубке Конфедераций, не сумев выйти из группы с тремя набранными очками. К слову, это первый случай за последние 16 лет, когда страна-хозяйка турнира не смогла выйти в полуфинал. Однако, важность турнира изначально вызывала дискуссии, а главная цель была — наиграть состав в преддверии Чемпионата Мира 2018 года. Мы предлагаем вам подвести небольшие итоги выступления подопечных Станислава Черчесова на прошедшем Кубке Конфедераций.

Общие впечатления

Ни один здравомыслящий болельщик не сможет сказать, что итог выступления сборной оказался неожиданным. Ни с хорошей, ни с плохой стороны. Спорный состав, отсутствие какой-либо сыгранности между игроками, не совсем понятное отношение к турниру — все это еще до турнира намекало на то, что ожидать от команды даже выхода из группы не стоит.

"Всеми тремя играми доволен в какой-то степени, но в большой степени - нет. Да, есть вещи, которые у нас еще не получаются, но то, что команда играла сердцем, думаю, ни у кого не вызывает сомнения", - слова главного тренера команды как нельзя лучше описывают общее впечатление от игры. Правда, есть претензии к самому Черчесову. Если после предыдущих трех турниров претензии были в основном к игрокам, то на сей раз больше вопросов вызывают действия главного тренера команды. Хотя, турнир был куда менее престижным, выступая больше в роли репетиции перед Чемпионатом Мира.

Кто порадовал

Как мы, так и большинство других спортивных ресурсов и футбольных экспертов наибольшие надежды возлагали на Александра Головина. К счастью, полузащитник ЦСКА выданные авансы сполна отработал, выступив даже лучше предполагаемого. Если вычеркнуть матч с Новой Зеландией, где на фоне откровенно слабого соперника хорошо выглядели все футболисты, то в двух остальных поединках Александр выделялся как никто другой. В поединке против Португалии поначалу Головин хоть и не мог найти себя, однако затем продемонстрировал свой высокий класс, выполняя на поле сразу несколько функций. Против Мексики хавбек ЦСКА и вовсе превзошел ожидания, став настоящим лидером команды, дирижируя ее игрой.

Неплохо провели турнир ветераны команды Александр Самедов и Юрий Жирков. По мнению некоторых болельщиков именно удаление второго в матче против Мексики окончательно поставило крест на шансах сборной выйти из группы, однако это не отменяет высокий уровень игры хавбека на протяжении всего турнира. Оба футболиста максимально отрабатывали в защите, не забывая после этого мчать вперед. На счету того же Самедова забитый гол и голевая передача.

Кто разочаровал

Единственным футболистом, который не смог сдержать слезы после вылета команды из турнира, стал форвард "Краснодара" Фёдор Смолов. Вполне логично, ведь именно для девятого номера сборной России Кубок Конфедерации должен был послужить рычагом к трансферу в хороший европейский клуб. Нельзя сказать, что Смолов разочаровал, однако его игра уж точно не вызвала повышенный интерес у скаутов топ-клубов.

Игорь Акинфеев не разочаровал, а скорее подтвердил горькую правду. После злополучного столкновения с Веллитоном в 2011 году голкипер ЦСКА уже не бросается амбразурой на мяч, играя в основном без риска для здоровья. Именно поэтому Акинфеев не стал идти головой на мяч в моменте с пропущенным голом, предпочитая сыграть более осторожно. Быть может, сборной России во главе с Станиславом Черчесовым стоит присмотреться к менее талантливым, однако более раскрепощенным вратарям.

Самый большой осадок остался, как это ни странно, от Станислава Черчесова. Странно не потому, что от тренера не могут остаться негативные воспоминание, а от того, что эти воспоминания связаны больше не с выступлением команды, а с послематчевыми интервью. Как оказалось, бывший наставник "Легии" считает себя "особенным тренером", не воспринимая адекватно никакую критику в адрес команды и себя в том числе. По ходу турнира оказалось, что тот же Артем Дзюба не был включен в заявку не из-за травмы, а из-за конфликта с тренером. В общем, характер у Черчесова оказался еще труднее, чем ожидали, а перспективы сборной во главе с ним становятся все более туманными.

Дальнейшие перспективы

Выступление на Кубке Конфедераций ни в коем случае не является провалом. Печальны не результаты команды, а понимание того, что на данный момент ведущие игроки страны даже и близко не дотягивают до уровня высококвалифицированных футболистов из европейских клубов. Поэтому, в преддверии Чемпионата Мира, пусть он и домашний, не стоит строить иллюзий и слепо верить даже в выход сборной из группы. Но, как это не печально, скорее всего именно такие "требования" и будут поставлены перед футболистами. Очевидно, что нельзя не ставить перед игроками вообще никаких задач, однако последующее их невыполнение снова может привести к полной разрухе команды, как это случилось после Евро-2016.

Дмитрий Дженджеро

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