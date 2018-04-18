Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"

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Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"

Второй из перенесенных матчей 23 тура российской Премьер-лиги в Москве была встреча ЦСКА и "Амкара". Фаворитом поединка назывались "армейцы" столицы, однако избалованная московская публика проигнорировала данный поединок и оставила своих любимцев практически без поддержки. Увы, "ВЭБ Арена" не собрала и половину своей вместимости.

Команды начали игру на хороших скоростях, и гости сразу же постарались заявить о себе высоким прессингом. Команда Виктора Гончаренко выждала время, а затем планомерно перешла в наступление. К 8-й минуте созрел и первый голевой момент. Натхо подал с угловой отметки, а Игнашевич зряче пробил головой – Нигматуллин не доставал до мяча, но снаряд угодил в перекладину.

Последующая позиционная борьба проходила преимущественно на подступах к штрафной. Хозяева поля вели свою игру через Фернандеса, который то и дело пытался найти в штрафной Мусу и Головина. Иногда "армейцы" пробовали застать Нигматуллина врасплох ударами с дальней дистанции, но кипер "Амкара" не дремал.

Реальные шансы открыть счет москвичи создали уже перед перерывом. Сначала мог забивать Витиньо. Получив мяч на линии штрафной бразилец метил в дальний угол, но Нигматуллин и здесь сыграл безукоризненно. А вот на 44-й минуте гостям не помог и Артур. Алексей Березуцкий выдал проникающий пас в штрафную на Мусу, а Ахмед с левого угла вратарской пяткой откинул снаряд назад на набегавшего Витиньо. Бразилец с левой сильно пробил в дальний нижний угол, мяч задел ногу кого-то из защитников "Амкара", чем окончательно дизориентировал Нигматуллина, и влетел в створ – 1:0.    

А едва гости развели мяч с центра поля, как тут же потеряли снаряд и "армейцы" провели еще одну голевую атаку. Муса прострелил на линию вратарской, а там Чалов опередил Сивакова и в касание пробил под опорную ногу Нигматуллина в левую "шестерку". Кипер даже не дернулся – 2:0. Вот так буквально за полторы минуты ЦСКА перевернул ситуацию в этом матче с ног на голову.

В перерыве пришла новость с "РЖД-Арены" о том, что лидер чемпионата "Локомотив" снова потерял очки. Это означало, что "золотая" гонка и после сегодняшних игр не утратит свою актуальность.

В дебюте второй половины матча "Амкар" имел пожалуй лучший момент для взятия ворот. Заработали гости угловой, не лучним образом сыграл на выходе Акинфеев, смахнув мяч на Белорукова, а тот в падении пробил по воротам, но мяч улетел выше перекладины.

А затем снова пришло время "армейцев". И если Муса не смог переиграть Нигматуллина ударом с 20 метров, то Чалову удалось сделать дубль. Фернандес отдал классный пас низом справа в штрафную, а Фёдор выбежал из-за спины Мельникова, опередив Ивана, и в подкате ногой проткнул сферу в створ – 3:0.

Собственно, после этого игра не представляла уже какого-либо интереса. Гости понимали, что в этот вечер им не удастся прыгнуть выше головы и даже на гол престижа вряд ли наиграют. А ЦСКА уже мог спокойно действовать по счету. Не бежали вперед "армейцы", предпочетая доиграть встречу с добытым преимуществом. В итоге результат получился закономерным – команда Виктора Гончаренко добыла уверенную победу.  

ЦСКА – "Амкар" – 3:0

Голы: Витиньо, 44 – 1:0. Чалов, 45+1 – 2:0. Чалов, 61 – 3:0.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Ал-й Березуцкий, В.Березуцкий, Фернандес, Кучаев (Хосонов, 68), Натхо, Головин (Бистрович, 63), Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 79), Муса.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Огуде (Гащенков, 71), Белоруков, Занев, Идову, Мельников, Гол, Комолов, Баланович (Форбс, 62), Оланаре (Бодул, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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