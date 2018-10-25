Без Месси "Барселона" выиграла в Лиге Чемпионов 20 матчей из 26

В рамках третьего тура Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле уверенно разобралась с "Интером". В миатче из-за травмы не принимал участие лидер каталонцев Лионель Месси.

Это был 26 матч "блаугранас" в ЛЧ без Месси с момента его дебюта в самом главном клубном турнире планеты. Без Лео "Барса" выиграла 20 из из 26 (2 ничьи и 4 поражения), что составляет 76,9%.

В ближайшие выходные "Барселона" без Месси примет на "Камп Ноу" мадридский "Реал". Это будет первое за 11 лет "Эль Класико" без участия Лео.

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