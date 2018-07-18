Без Месси, Дзюбы и Неймара: символическая сборная чемпионата мира-2018

Чемпионат мира-2018 уже несколько дней как подошел к концу, но редакция SoccerNews решила не оставаться в стороне и представить свой вариант символической сборной завершившегося мундиаля.

Схема 3-4-3

Тибо Куртуа (Бельгия)

Бесспорно, лучшим голкипером прошедшего мирового первенства стал бельгийский страж ворот Тибо Куртуа. Кстати, он же был признан и ФИФА, получив “Золотую перчатку”. 26-летний вратарь провел выдающийся турнир. Сборная Бельгии достигла исторического результата, выиграв бронзовые награды мундиаля и это было бы невозможным без феноменальной игры Куртуа. Особенно великолепно кипер “Челси” проявил себя в решающих матчах плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала против Японии и заканчивая матчем за третье место против Англии. А, пожалуй, один из своих лучших поединков в карьере Тибо отстоял в четвертьфинале со сборной Бразилии.

Киран Триппьер (Англия)

Правый защитник “Тоттенхэма” стал одним из главных открытий российского мундиаля. Только в прошлом сезоне 27-летний англичанин стал полноценным игроком стартового состава “шпор” после отъезда в Манчестер Кайла Уокера. В Премьер-Лиге Триппьер выступал более-менее стабильно, но вот в Лиге чемпионов ему частенько доставалось от критиков. И вот вдруг в свой дебютный турнир в сборной Англии Кирану удалось выстрелить, он классно бороздил по всей своей правой бровке. Кроме того, защитник раскрылся, как великолепный исполнитель стандартных положений.

Рафаэль Варан (Франция)

Пара центральных защитников сборной Франции в лице Рафаэля Варана и Самюэля Умтити образцово показательно провели чемпионат мира-2018, поэтому оба заслужили место в символической сборной. Тем не менее, выбирать надо и наш выбор пал на представителя мадридского “Реала”. Варан, поднабравшись опыта у своего коллеги по клубу Серхио Рамоса, стал лидером обороны “Ле Бле”. Он выигрывал практически всю верховую борьбу, прекрасно читал игру и к тому же забил важнейший гол в ворота команды Уругвая на стадии четвертьфинала.

Домагой Вида (Хорватия)

Опять-таки было бы неправильно не отметить классную игру пары центральных оборонцев финалиста чемпионата мира сборной Хорватии. И Деян Ловрен, и Домагой Вида провели великолепный турнир, нивелировав всю критику, которую обоим приходилось выслушивать на протяжение всего сезона в своих клубах. И все же мы решили отдать предпочтение экс-игроку киевского “Динамо”. Вида обладает уникальной способностью проявлять себя в важнейших матчах и очень трудных ситуациях. Целеустремленность и хладнокровие, которое ему присуще – дорогого стоит. Домагой никогда не боится идти вперед, когда того требует ситуация и зачастую успешен. Все эти качества он уместил в семь матчей, проведенных в России.

Нголо Канте (Франция)

Нголо Канте – теневой герой прошедшего мундиаля. В общем-то, а другим он быть и не может, ведь к этому обязывает, как его позиция на поле, так и скромный характер в жизни. На победном чемпионате мира ни один футболист французской сборной не стеснялся “черновой” работы, но Канте отличается тем, что в этой стези ему равных нет. Отобрать мяч, быстренько отдать разрезающую передачу, измотать “креативщиков” команды соперника и при этом не сильно засветится на поле – это то, что 27-летний опорник делает лучше всех в современном футболе.

Лука Модрич (Хорватия)

Без Модрича эта символическая сборная была бы неполноценной. 32-летний полузащитник был признан лучшим игроком турнира и вполне себе заслуженно. Как настоящий капитан и лидер, Лука протащил сборную Хорватии в финал чемпионата мира, что является лучшим результатом в истории этой маленькой балканской страны. За исключением решающего матча с французами, Модрич делал разницу в каждом поединке, поэтому вполне логично, если он окажется в тройке претендентов на “Золотой мяч” по итогам 2018 года.

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Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Вслед за Лукой Модричем в эту сборную не мог не попасть рыжий бельгийский гений Кевин Де Брюйне. Хавбек “Манчестер Сити” не получил награду лучшего футболиста АПЛ по итогам сезона только потому, что исключительно фантастический год выдал Мохамед Салах. Но если брать позиции в центре поля, то Кевин, без сомнений, является одним из лучших футболистов в мире. Как и Нголо Канте, Де Брюйне немного был в тени своего более атакующего соотечественника Эдена Азара, но его вклад в завоеванную “бронзу” трудно переоценить.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Сборная Бразилии являлась главным фаворитом перед стартом чемпионата мира-2018, но несмотря на вылет команды уже на стадии четвертьфинала, в составе южноамериканцев есть один игрок, который заслуживал этого меньше всего. Речь идет о Филиппе Коутиньо. В то время пока Неймар менял одну за другой прически и регулярно валялся по полю, полузащитник “Барселоны” вел бразильцев за собой и делал это очень успешно. Да, очень скоро “пентакампеоне” напоролись на бельгийцев, но если и искать виноватого в проигрыше, то Коутиньо в этом списке будет самым последним.

Антуан Гризманн (Франция)

Два года назад на домашнем для французов Евро Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром турнира, но тогда, как теперь признается сам нападающий, этот факт большого удовольствия ему не принес, ибо финальный матч был проигран Португалии. Спустя два года роль лидера “Атлетико” в сборной Франции несколько изменилась. Нет, он по-прежнему забивает, только в основном с пенальти, но гораздо больше он запомнился совей невероятной работоспособностью, в том числе и в защитных действиях с большим коэффициентом полезного действия.

Эден Азар (Бельгия)

Отыграв не совсем удачный сезон в “Челси”, Эдену Азару все же удалось подвести себя к чемпионату мира в идеальной форме. Подобно Гризманну капитан сборной Бельгии на загляденье отрабатывал не только в атаке, но и в защите. В каждом поединке с участием “красных дьяволов” Азар был лучшим на поле, становясь настоящим кошмаром для обороны команды соперника.

Килиан Мбаппе (Франция)

Ну и конечно же Килиан Мбаппе! Полтора года назад французский тинейджер очаровал весь футбольный мир своим выдающимся выступлением в футболке “Монако”, а уже сейчас в свои 19 лет он вписал свое имя в историю чемпионатов мира, как самый юный футболист после легендарного Пеле, который забил больше одного гола в плей-офф мирового первенства. Также форвард ПСЖ безальтернативно был признан лучшим молодым игроком российского мундиаля. А для тех, кто еще не до конца понимает признание Мбаппе, достаточно просто пересмотреть матч Франция – Аргентина.

Богдан Архипенко

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