Без Месси в гости к "лягушкам": "Барселона" навестит "Леванте"
"Леванте" – "Барселона"
Стадион: "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Воскресная программа предпоследнего тура Ла Лиги будет представлена всего двумя поединками, в одном из которых "Барселона" навестит валенсийский "Леванте". Каталонцы уже давно оформили чемпионство, поэтому им в оставшихся встречах сезона ничего не остается, кроме как наслаждаться моментом, а для тех футболистов, которые еще и планируют ехать в Россию на Чемпионат Мира, подумывать о том, как бы уберечь себя от травмы и не повторить печальную судьбу уже доброго десятка игроков."Леванте" после возвращения из Сегунды в нынешнем сезоне удалось главное – сохранить прописку в Примере, то есть ниже 18 места "лягушки" уже никак не опустятся. Подопечные Хуана Муньиса великолепно проводят концовку сезона. Шутка ли, но в последние два месяца команда выиграла больше матчей, чем за все полгода до этого. В общем-то, это и позволило валенсийцам обезопасить себя от вылета.
"Барселона" доигрывает всего первый сезон под руководством Эрнесто Вальверде, но прогресс команды во внутреннем первенстве очевиден. "Блаугранас" не просто досрочно выиграли чемпионский титул, но и сделали это с огромнейшим запасом, до сих пор так и не разу не уступив в рамках чемпионата Испании.Тем не менее, если сильно постараться, интригу к этой дуэли можно подкрутить. Сегодняшний "Леванте", конечно, может преподнести сюрприз каталонцам, особенно, учитывая тот факт, что "Барсе" не поможет Лео Месси, которому будет предоставлен отдых. Также серьезной кадровой потерей является отсутствие травмированного Самуэля Умтити и чуть меньшей – дисквалифицированного Серхи Роберто. У валенсийцев практически все в строю, кроме Тоньо и Шейка Дукуре, которые прописались в лазарете.
Интересные факты противостояния "Леванте" и "Барселоны":
Беспроигрышная серия "Барселоны" в Ла Лиге составляет 43 матча.
"Блаугранас" не проигрывают "Леванте" на протяжении последних 22 встреч во всех соревнованиях. Крайний успех "лягушек" датирован январем 2004 года, когда валенсийцы в рамках 1/8 финала Кубка Короля минимально одолели каталонцев.
Подопечные Эрнесто Вальверде забивают как минимум два гола в последних девяти поединках испанского первенства.
Ориентировочные составы на игру:
Леванте: Оласабаль, Коке, Постиго, Родригес, Луна, Лерма, Кампанья, Бардхи, Моралес, Хасон, Боатенг
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Дембеле, Коутиньо, Алькасер, Суарес
Прогноз на матч "Леванте" – "Барселона":
Несмотря на отсутствие Месси в заявке, "Барселона" все же не может не быть фаворитом, особенно в сезоне, в котором команда не проигрывает. По крайнем мере, в этом ничуть не сомневаются букмекеры, которые на победу каталонцев выставляют коэффициент 1.4. В то время как выигрыш "Леванте" в среднем оценивается в 8.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Леванте
|37
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20