Без мотивации и без шансов: Германия принимает Азербайджан
Германия – Азербайджан
Стадион: "Фриц Вальтер" (Кайзерслаутерн, Германия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия).
В рамках десятого тура квалификации на ЧМ-2018 национальная сборная Германии принимает Азербайджан. Хозяева отыграли прошедшие девять отборочных матчей со стопроцентным результатом и на данный момент имеют в своем активе 27 очков. Азербайджанцы, в свою очередь, уже давно потеряли все шансы за что-то побороться, и матч с немцами станет для них простой формальностью. Впрочем, как и для хозяев, ведь идущие вторыми ирландцы прилично отстают от чемпионов мира, хоть и обеспечили себе второе место в группе.
Сборная Германии является лучшей командой Европы по итогам уже практически завершившегося группового этапа квалификации ЧМ-2018. Дело в том, что немцы выиграли все матчи и сделали это с общей разницей забитых и пропущенных мячей в плюс 35. Соперник в лице сборной Азербайджана не должен испортить статистику, поэтому подопечные Йоахима Лева станут больше играть на публику и постараются подарить своим болельщикам настоящий футбольный праздник.
В рамках текущей квалификации сборная Германии в последнем матче переиграла команду Северной Ирландии в Белфасте со счетом 3:1. За немцев отличились Руди, Киммих и Вагнер. Никто не сомневается в победе хозяев и в поединке с Азербайджанцами, ведь даже при относительно экспериментальном составе сборной Германии у гостей не будет практически никаких шансов. Что касается сборной Азербайджана, то команда демонстрирует неплохой футбол, но только в рамках равных себе соперников. В позапрошлом туре был обыгран Сан-Марино на своем поле со счетом 5:1, однако затем последовало домашнее поражение от Чехии - 1:2. До этого азербайджанские футболисты проиграли три матча к ряду, а всего в их активе 10 очков после 9 проведенных встреч.
Интересные факты противостояния Германии и Азербайджана:
Германия победила во всех пяти предыдущих встречах с азербайджанцами.
Первый поединок команд в группе С завершился со счетом 4:1, дубль на счету Шюррле.
Азербайджанцы не смогли забить в трех предыдущих выездных отборочных матчах.
Ориентировочные составы на игру:
Германия: Тер Штеген, Хуммельс, Боатенг, Платтенхардт, Дракслер, Киммих, Брандт, Руди, Горетцка, Сане, Мюллер.
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Пашаев, Садыгов, Мирзабеков, Исмаилов, Амиргулиев, Ришард, Гусейнов, Гурбанов, Назаров.
Прогноз на матч Германия – Азербайджан:
Немцы являются безоговорочными фаворитами матча и вне зависимости от стартового состава обязаны обыгрывать своих соперников. Вопрос только в том, с каким счетом подопечные Лева это сделают.
На победу сборной Германии букмекеры предлагают коэффициент 1,03, на ничью – 15,00, на победу Азербайджана – 34,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Лучшие атакующие трио современного международного футбола
опрос
главное
-
В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации
-
Устроит только победа: Украина на своем поле сразится с Хорватией
-
Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира
-
Польша обыграла Черногорию и вышла на Чемпионат Мира
-
Гол Кейна с пенальти приносит Англии победу над Литвой
Лента новостей
-
Сакки: "Гвардиола – фантастический специалист!"
-
Далич: "Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно – ее главного тренера"
-
Хуанфран: "Атлетико" обязательно победит в Лиге Чемпионов"
-
Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию"
-
Кокорин: "В критике нет ничего плохого, так всегда было"
-
Сборная Бразилии определилась с местом проживания во время ЧМ-2018
-
Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора
-
В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации
-
Устроит только победа: Украина на своем поле сразится с Хорватией
-
"Локомотив" сыграл вничью с минским "Динамо" в товарищеском матче
-
Пирло отказался войти в тренерский штаб "Челси"
-
Мвила хочет получить от московского "Динамо" 170 миллионов рублей
-
Ройс может перейти в "Интер"
-
Стракан: "Шотландия не может изменить генетику"
-
Невероятный промах голландского футболиста с 10 метров
-
Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью
-
Муслин: "Уверен, что Сербия победит Грузию"
-
Андре Гомеш: "Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны"
-
Германия - Азербайджан - 5:1, Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 (обзор)
-
Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1