Без мотивации и без шансов: Германия принимает Азербайджан

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Без мотивации и без шансов: Германия принимает Азербайджан

Германия  –  Азербайджан

Стадион: "Фриц Вальтер" (Кайзерслаутерн, Германия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия).

В рамках десятого тура квалификации на ЧМ-2018 национальная сборная Германии принимает Азербайджан. Хозяева отыграли прошедшие девять отборочных матчей со стопроцентным результатом и на данный момент имеют в своем активе 27 очков. Азербайджанцы, в свою очередь, уже давно потеряли все шансы за что-то побороться, и матч с немцами станет для них простой формальностью. Впрочем, как и для хозяев, ведь идущие вторыми ирландцы прилично  отстают от чемпионов мира, хоть и обеспечили себе второе место в группе.

Сборная Германии является лучшей командой Европы по итогам уже практически завершившегося группового этапа квалификации ЧМ-2018. Дело в том, что немцы выиграли все матчи и сделали это с общей разницей забитых и пропущенных мячей в плюс 35. Соперник в лице сборной Азербайджана не должен испортить статистику, поэтому подопечные Йоахима Лева станут больше играть на публику и постараются подарить своим болельщикам настоящий футбольный праздник.

В рамках текущей квалификации сборная Германии в последнем матче переиграла команду Северной Ирландии в Белфасте со счетом 3:1. За немцев отличились Руди, Киммих и Вагнер. Никто не сомневается в победе хозяев и в поединке с Азербайджанцами, ведь даже при относительно экспериментальном составе сборной Германии у гостей не будет практически никаких шансов. Что касается сборной Азербайджана, то команда демонстрирует неплохой футбол, но только в рамках равных себе соперников. В позапрошлом туре был обыгран Сан-Марино на своем поле со счетом 5:1, однако затем последовало домашнее поражение от Чехии - 1:2. До этого азербайджанские футболисты проиграли три матча к ряду, а всего в их активе 10 очков после 9 проведенных встреч.

Интересные факты противостояния Германии и Азербайджана:

Германия победила во всех пяти предыдущих встречах с азербайджанцами.

Первый поединок команд в группе С завершился со счетом 4:1, дубль на счету Шюррле.

Азербайджанцы не смогли забить в трех предыдущих выездных отборочных матчах.

Ориентировочные составы на игру:

Германия: Тер Штеген, Хуммельс, Боатенг, Платтенхардт, Дракслер, Киммих, Брандт, Руди, Горетцка, Сане, Мюллер.

Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Пашаев, Садыгов, Мирзабеков, Исмаилов, Амиргулиев, Ришард, Гусейнов, Гурбанов, Назаров.

Прогноз на матч Германия  –  Азербайджан:

Немцы являются безоговорочными фаворитами матча и вне зависимости от стартового состава обязаны обыгрывать своих соперников. Вопрос только в том, с каким счетом подопечные Лева это сделают.

На победу сборной Германии букмекеры предлагают коэффициент 1,03, на ничью – 15,00, на победу Азербайджана – 34,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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