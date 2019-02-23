Без него нам было бы сложно: Вальверде ярко высказался о звезде "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальверделуис суарес

Без него нам было бы сложно: Вальверде ярко высказался о звезде "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о результативности форварда каталонской команды Луисе Суаресе.

"Суарес в полном порядке. Без него нам было бы сложно, так как Луис создает множество голевых моментов. 

Когда он не забивает, люди начинают задавать много вопросов и потом он забивает много голов. Суарес - пятый бомбардир в истории клуба. Он будет забивать, как обычно.

С Суаресом нужно иметь терпение и быть настойчивым. Я уверен в нем", - сказал тренер.

В текущем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, отметившись 15 голами и 5 ассистами.

А еще: "Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"| http://soccernews.ru

 

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