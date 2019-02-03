Без него ПСЖ в опасности: Буффон мощно высказался о Неймаре

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает о травме Неймара. Об этом сообщает Daily Mail.



"Каждый год думаю: это "тот самый" сезон. Однако, таких сезонов у меня было уже 24, с тех пор как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов.



Это сложно, необходимо много удачи. Сейчас у ПСЖ особенное время, ведь Неймар получил травму, а он очент важен для нас. Без него ПСЖ в опасности", - сказал Буффон. цитирует 41-летнего итальянца Daily Mail.



В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с "Манчестер Юнайтед".



Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со "Страсбуром". У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Не пропустите: ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL| soccernews.ru