Без него ПСЖ в опасности: Буффон мощно высказался о Неймаре

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Без него ПСЖ в опасности: Буффон мощно высказался о Неймаре

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает о травме Неймара. Об этом сообщает Daily Mail.

"Каждый год думаю: это "тот самый" сезон. Однако, таких сезонов у меня было уже 24, с тех пор как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов. 

Это сложно, необходимо много удачи. Сейчас у ПСЖ особенное время, ведь Неймар получил травму, а он очент важен для нас. Без него ПСЖ в опасности", - сказал Буффон.  цитирует 41-летнего итальянца Daily Mail. 

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с "Манчестер Юнайтед". 

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со "Страсбуром". У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. 

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ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

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