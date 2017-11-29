Без нервов не обойдется: "Ливерпуль" навестит негостеприимный "Сток Сити"

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Без нервов не обойдется: "Ливерпуль" навестит негостеприимный "Сток Сити"

"Сток Сити"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Британия" (Сток-он-Трент)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Мартин Аткинсон

Скоротечная программа 14-го тура английской Премьер-Лиги завершится двумя любопытными противостояниями, а одном из которых "Ливерпуль" пройдет испытание негостеприимным "Сток Сити". Действительно, традиционно "гончары" являются неудобным соперником не только для мерсисайдцев, выступая в родных стенах, но и для других команд из так называемой большой шестерки. Исключение составляет только "Челси", который и в этом сезоне уже успел проехаться катком по подопечным Марка Хьюза.

После памятного разгромного поражения в заключительном туре сезона 2014/2015 со счетом 6:1 "красные" дважды подряд увозили из "Британии" три очка, но в обоих случаях приходилось очень сложно, в общем, победы были волевыми. В нынешнем сезоне дела у "гончаров" складываются не лучшим образом. "Сток" часто проигрывает своим конкурентам, как команда, чьи амбиции просто не могут ограничиваться сохранением прописки в высшем дивизионе, ведь не для того клуб подписывает таких футболистов, как Зума, Шакири или Хесе. И тут самое время спросить с главного тренера, который с 2013 года руководит командой и до сих пор довольствуется лишь краткосрочными яркими вспышками в отдельно взятых матчах. В то время, как его коллег в менее статусных клубах вышвыривают при первой же неудавшейся серии.

Неплохой отрезок "Ливерпуля" немного омрачили две подряд ничьи в по сути выигранных поединках с "Севильей" и "Челси". Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа по-прежнему идут в плотной группе из претендентов, если не на чемпионство, то точно на попадание в топ-4. Нет сомнений в том, что "красные" приедут играть в Сток-он-Трент самым боевым составом, ведь некоторым основным футболистам тренерский штаб осмелился предоставить отдых на выходных в матче против "пенсионеров".

Интересные факты противостояния "Сток Сити" и "Ливерпуля":

"Ливерпуль" выиграл семь из последних восьми матчей против "Сток Сити" в рамках Премьер-Лиги.

Только в противостояниях с "Челси" наставник "гончаров" Марк Хьюз больше раз проигрывал (16), чем "Ливерпулю" (13) в чемпионате Англии.

Филиппе Коутиньо расписался в воротах "Стока" в каждом из двух предыдущих матче на стадионе "Британия". "Гончары" могут стать всего вторым клубом после КПР, который бразильская "десятка" мерсисайдцев огорчит в третьем домашнем матче подряд.

Ориентировочные составы на игру:

Сток Сити: Грант, Зума, Шоукросс, Виммер, М. Диуф, Флетчер, Аллен, Питерс, Шакири, Хесе, Шупо-Мотинг

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Сток Сити""Ливерпуль":

Несмотря на то, что "Ливерпулю" частенько приходится несладко в выездных матчах против "Стока", букмекеры мало сомневаются в победе именно мерсисайдского клуба. Выигрыш "красных" оценивается специалистами коэффициентом 1.5. В то время, как котировки на викторию "гончаров" в зависимости от конторы колеблются в пределах от 5.5. до 6.2.

Богдан Архипенко

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