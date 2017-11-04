Без Неймара никаких изменений: ПСЖ разносит "Анжер"

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Без Неймара никаких изменений: ПСЖ разносит "Анжер"

В 12 туре чемпионата Франции лидирующего в таблице ПСЖ ожидал гостевой матч против "середняка" турнирной таблицы - "Анжера". Касательно фаворита встречи вопросов ни у кого не возникало, правда, не попал в заявку парижан Неймар, который получил повреждение в игре с "Андерлехтом" в середине недели. По позиции бразильца заменил Хавьер Пасторе, получающий не так много игрового времени в нынешнем сезоне.

С первых минут побежали гости в атаку, и вскоре интрига в матче стала потихоньку умирать. На 6-й минуте Алвес неожиданным дальним забросом с левого фланга отправил в прорыв Мбаппе, француз встретился с мячом на правом углу вратарской, первым же касанием отправив мяч в дальний угол – 0:1. Не прошло и десяти минут , как Дани неожиданно организовал в второй гол: получил он мяч ближе к центру поля, продвинулся к штрафной и проникающей передачей вывел Дракслера один на один с голкипером, а немец спокойно перебросил последнего – 0:2.

Парижане контролировали ход матча, мало ошибаясь в передачах и практически не давая атаковать "Анжеру". На исходе получаса игры ПСЖ показал просто образцовый выход из обороны, результатом которого стала контратака: Рабьо отправил в прорыв по правому флангу Мбаппе, тот убежал к лицевой и пяткой отпасовал в центр на Кавани, который мощнейшим ударом поразил ближний угол – 0:3. До конца тайма гости уверенно вели игру, так ничего и не позволил создать "Анжеру" у своих ворот.

С началом второго тайма рисунок игры не изменился, с той лишь разницей, что опасных моментов ни у одних из ворот не возникало. ПСЖ, казалось, немного расслабился, и как только у "Анжера" кое-что стало получаться у чужих владений, гости тут же увеличили свой задел. На исходе получаса Юлиан Дракслер разрезающим пасом вывел Кавани на свидание с голкипером, а уругваец с носка второй раз в матче поразил ближний угол ворот Мишеля – 0:4.

После четвертого гола игра заметно успокоилась, Эмери снял с игры Дракслера и Кавани, что заметно снизило скорости парижан в атаке. Но на поле еще оставался Мбаппе: снова быстрый выход из обороны гостей, Лукас Моура, протащив мяч, вывел Килиана один на один с голкипером, а француз обыграл последнего и забил в пустые ворота – 0:5. Очень легко далась парижанам эта победа - совсем уж плохо выглядели хозяева при обороне своих ворот. Еще футболисты ПСЖ показали, что и без Неймара они на многое способны.

"Анжер" – ПСЖ – 0:5

Голы: Мбаппе, 6 – 0:1, Дракслер, 14 – 0:2, Кавани, 31 – 0:3, Кавани, 60 – 0:4, Мбаппе, 84 – 0:5

"Анжер": Мишель, Траоре, Тома, Сисс, Павлович (Фюльжени, 50), Мангани, Флавьен Те (Кулибали, 81), Суну (Кривелли, 51), Сантамария, Манко, Токо-Экамби.

ПСЖ: Ареоля ,Тиаго Силва, Курзава, Дани Алвес (Менье, 64), Кимпембе, Верратти, Рабьо, Пасторе, Дракслер (Ло Чольсо, 65), Мбаппе, Кавани (Моура, 73).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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