Без перспектив на четвертьфинал: "Бешикташ" принимает "Баварию"
"Бешикташ" – "Бавария"
Стадион: "Водафон Арена" (Стамбул, Турция)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Соперничество "Бешикташа" и "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов изначально не таило в себе какой-то особой интриги, и уже после первого матча между этими командами все сомнения относительно победителя противостояния окончательно развеялись. Мюнхенцы разгромили своего оппонента на "Альянц-Арене" со счетом 5:0, обеспечив себе легкий выезд в столицу Турции. До этого ни одной команде в рамках Лиги Чемпионов не удавалось отыграть разницу в 5 голов.
"Бешикташ" потерял практически все шансы на продолжение борьбы главном еврокубке, хотя сам выход в плей-офф уже можно считать успехом для команды Шенола Гюнеша. Все решилось в первом матче, переломным моментом которого стало удаление Виды уже на 16-й минуте встречи. Теперь туркам остается лишь постараться достойно выступить при своих болельщиков, ведь в отсутствии мотивации у мюнхенцев, "Бешикташу" вполне по силам добиться победы на "Водафон Арене".
В турецкой лиге "черно-белые" борются за чемпионство, отставая от лидера первенства, в лице "Галатасарая", всего на 3 очка. После поражения в Мюнхене "Бешикташ" выиграл все три матча чемпионата с общим счетом 6:1, так что поединку ЛЧ команда должна подойти в хорошем расположении духа.
"Бавария" за чемпионство уже практически не борется: отрыв в 20 очков от "Шальке" позволяет подопечным Хайнкеса спокойно доигрывать внутреннее первенство и сконцентрироваться на еврокубках. Мюнхенцы сейчас пребывают в феноменальной форме: в 19 последних матчах во всех турнирах они одержали 18 побед и лишь 1 раз сыграли вничью.
Два предыдущих тура Бундеслиги "Бавария" завершила разгромными победами над "Фрайбургом" (4:0) и "Гамбургом" (6:0). Если так пойдет и дальше, то Хайнкесу будет вполне по силам повторить свой же успех сезона 2011/2013, когда его подопечные выиграли всевозможные трофеи, в том числе и Лигу Чемпионов. В игре с "Бешикташем" в составе гостей вполне возможны существенные перестановки, однако этот момент вряд ли пошатнет статус фаворита мюнхенской команды.
Интересные факты противостояния "Бешикташа" и "Баварии":
"Бешикташ" стал первым турецким клубом, занявшим первое место в группе Лиги Чемпионов.
Еще ни одна команда в рамках турнира не отыгрывала разницу в 5 мячей.
В последних 11 матчах "Баварии" в Лиге Чемпионов было забито, как минимум, 3 гола.
Победная серия мюнхенцев в главном еврокубке насчитывает 5 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Бешикташ: Фабри, Генюл, Медель, Тошич, Адриано, Арслан, Хатчинсон, Талиска, Бабел, Куарежма, Негредо.
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль, Роббен, Рибери, Вагнер.
Прогноз на матч "Бешикташ" – "Бавария":
Фаворитом ответного поединка остается "Бавария" – мюнхенцы намного сильнее своего соперника. Даже если Хайнкес проведет ротацию, то многие футболисты выйдут на поле очень мотивированными, в надежде доказать свою состоятельность. "Бешикташ", в свою очередь, будет стараться порадовать своих болельщиков достойной игрой и забитыми мячами.
Победа турецкой команды оценивается коэффициентом 5,85, ничейный исход – 4,74, виктория немцев – 1,59.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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