Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Бельгия – Англия

Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

"Малый финал", или матч за бронзу сборных – неудачниц полуфинальных баталий чемпионата мира в России примет в субботу Санкт-Петербург. Фаворитом встречи букмекеры видят сборную Бельгии, которая уже обыгрывала англичан на этом турнире в групповом раунде (1:0). Но тогда команды сыграли полурезервными составами, словно поддаваясь друг другу. Также отметим, что на стороне подопечных Роберто Мартинеса будет время, отведенное на отдых. Бельгийцы свой матч сыграли сутками ранее и проиграли французам в основное время, в то время как сборная Англии провела тяжелый 120-минутный поединок с хорватами.

Сборная Бельгии по-прежнему остается наиболее привлекательной для болельщиков командой на Чемпионате Мира. Коллектив Роберто Мартинеса на протяжении всего турнира показывал яркий атакующий футбол, но выйти в финал "красным дьяволам" не удалось. В плей-офф бельгийцы сумели выбить Японию, которой проигрывали два мяча, затем была повержена Бразилия. Казалось, что остановить "бельгийскую машину" не сможет никто, но так только казалось.

Сборная Франции не показала выдающегося футбола, но прошла бельгийцев. Гол Самуэля Умтити после подачи углового так и остался в поединке единственным и в итоге вывел "трехцветных" в финал. Роберто Мартинес был весьма раздосадован поражением, испанский специалист посетовал на невезение, по его мнению, именно удачи бельгийцам и не хватило для победы. С наставником "красных дьяволов" трудно не согласиться, ведь Бельгия действительно ни в чем не уступала сопернику, но свои шансы не использовала.

Впрочем, и матч за 3-е место имеет историческое значение для бельгийцев. Доселе самым громким успехом сборной Бельгии на ЧМ было добытое четвертое место в 1986 году. Поэтому, если "красные дьяволы" выиграют бронзу, они улучшат свой собственный рекорд на мундиалях.

Сборная Англии на этом чемпионате мира тоже превзошла все ожидания. Команда, которая постоянно проваливалась практически на каждом большом футбольном форуме, сумела выйти в полуфинал мундиаля. Для команды "трех львов" это лишь третье такое достижение в истории. Ранее Англия добиралась до этой стадии дважды. В 1966 году родоначальникам футбола удалось выиграть мундиаль, а в 1990 году британцы заняли четвертое место, проиграв в поединке за бронзу итальянцам – 1:2.

Англичане попали в довольно простую группу, из которой так же просто выбрались. Именно от Бельгии команда Гарета Саутгейта получила первое поражение на турнире, но оно на тот момент этот матч ничего не решал.

В плей-офф англичане с трудом обошли Колумбию, затем без особого труда обыграли Швецию 2:0, по игре действительно сборная Англии выглядела весьма убедительно. В полуфинале с Хорватией британцы очень быстро открыли счет – Киран Триппьер блестяще реализовал штрафной удар. Но в дальнейшем англичане не смогли развить свое преимущество и пропустили в середине второго тайма гол от Ивана Перишича. После этого хорваты полностью завладели инициативой, закономерно одержав победу по итогам дополнительного времени.

Если не брать победу на домашнем чемпионате мира 1966 года, англичане больше ни разу не выигрывали никаких медалей. Поэтому, добытая бронза подопечными Гарета Саутгейта станет ошеломляющим успехом.

Интересные факты противостояния сборных Бельгии и Англии:

Команды встречались на групповой стадии. Сборная Бельгии взяла верх со счетом 1:0

Между собой соперники провели 22 поединка, в которых "красным дьяволам" удалось выиграть у родоначальников футбола лишь дважды

В основное время сборная Англии выиграла три из шести поединков на текущем чемпионате мира

Поражение от сборной Франции стало для бельгийцев первым за 25 последних встреч

Англичане смогли отыграть на "ноль" только в одном матче на этом мундиале

Сборная Бельгии выиграла пять из шести матчей на текущем чемпионате мира

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Шадли, Витсель, Феллайни, Де Брюйне, Э.Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Дайер, Роуз, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.

Прогноз на матч Бельгия – Англия:

Обе команды добились на этом турнире многого, но свои ключевые матчи проиграли. Бельгийцы действительно могут жаловаться на невезение, ведь играли они с Францией в свой настоящий футбол, лишь мастерство Уго Льориса и удача помогли "трехцветным" пройти в финал. Англия в матче с хорватами смогла открыть счет, но после этого соперник полностью владел преимуществом, закономерно выровняв ситуацию. Теперь команды разыграют "бронзу" чемпионата мира, это их последний матч на турнире, который они наверняка постараются провести как можно ярче. В составах обеих команд есть очень качественные исполнители, поэтому зрителям на стадионе "Санкт-Петербург" скучать не придется.

Букмекеры больше верят в успех сборной Бельгии, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.31 баллов, в то время как англичан ставка принимается на уровне 3.10 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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