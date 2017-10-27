Без помощи Неймара ПСЖ протестирует переживающую кризис "Ниццу"
ПСЖ – "Ницца"
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Тони Шапрон
11-й по счету тур французской Лиги 1 традиционно откроется матчем в пятницу, в рамках которого главный фаворит ПСЖ на родном "Парк де Пренс" примет "Ниццу". Любители футбола с особым интересом ожидают этого поединка, потому как помнят противостояния этих двух коллективов в прошлом сезоне. В прошлом году "орлята" стали на ряду с "Монако" стали одним из главных открытий чемпионата Франции, долгое время идя в лидерах, а в итоге заняв почетное третье место.
В очных противостояниях с парижанами южане также выглядели лучше оппонента. На выезде подопечные Люсьена Фавра отобрали очки, расписав мировую, а вот уже перед родными болельщиками отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Правда, сейчас "гимнасты" лишь бледная тень самих себя годичной давности. Команда переживает глубокий кризис, а в последний раз триумфовала во внутреннем первенстве без малого полтора месяца назад. Как следствие, текущее 14 место в турнирной таблице с 10 очками в активе и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.
Как и предполагалось, подопечные Унаи Эмери великолепно проходят по дистанции, никому не отдавая позицию лидера. В нынешнем сезоне "красно-синие" оступились всего дважды, разделив очки с "Монпелье" и "Марселем" в прошлом туре. Важно отметить, что перед очной схваткой, как у одних, так и у других имеются определенные кадровые проблемы. За ПСЖ по причине дисквалификации точно не сыграет Неймар, а также травмированный Тьяго Мотта. "Ницце" не помогут Вилан Сиприен, Микаэль Ле Биан и Жан Сери.
Интересные факты противостояния ПСЖ и "Ниццы":
ПСЖ и "Ницца" 66 раз встречались в очных встречах. 26 побед на счету "красно-синих", 21 виктория у "орлят". Еще 19 поединков завершились вничью.
Парижане непобедимы на протяжении 28 домашних матчей в рамках Лиги 1.
Последняя встреча на "Парк де Пренс" между ПСЖ и "Ниццей" завершилась вничью. На голы Вилана Сиприена и Алассана Плеа парижский клуб ответил дублем Эдинсона Кавани.
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо, Пасторе, Мбаппе, Дракслер, Кавани
Ницца: Кардиналь, Суке, Данте, Ле Маршан, Жалле, Менди, Вальтер, Сен-Максимен, Снейдер, Лис-Мелу, Балотелли
Прогноз на матч ПСЖ – "Ницца":
Безусловно ПСЖ является явным фаворитом, причем с большим запасом, тут и к гадалке не ходи. Ребята Унаи Эмери в этом сезоне еще не проигрывали в родных стенах, а букмекеры сильно сомневаются, что "Ницца" – именно тот соперник, который способен нанести парижанам первое домашнее поражение.
На победу "красно-синих" специалисты выставили коэффициент 1.17. В то время, как виктория "орлят" в зависимости от конторы оценивается от 14.0 до 19.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|26
|2
|Монако
|10
|22
|3
|Нант
|10
|20
|4
|Лион
|10
|19
|5
|Марсель
|10
|18
|6
|Сент-Этьен
|10
|17
|7
|Бордо
|10
|16
|8
|Монпелье
|10
|15
|9
|ФК Кан
|10
|15
|10
|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
|10
|13
|12
|Анжер
|10
|12
|13
|Труа
|10
|12
|14
|Ницца
|10
|10
|15
|Ренн
|10
|9
|16
|Амьен
|9
|9
|17
|Страсбур
|10
|9
|18
|Дижон
|10
|9
|19
|Лилль
|9
|6
|20
|Метц
|10
|3