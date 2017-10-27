Без помощи Неймара ПСЖ протестирует переживающую кризис "Ниццу"

ПСЖ – "Ницца"

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Тони Шапрон

11-й по счету тур французской Лиги 1 традиционно откроется матчем в пятницу, в рамках которого главный фаворит ПСЖ на родном "Парк де Пренс" примет "Ниццу". Любители футбола с особым интересом ожидают этого поединка, потому как помнят противостояния этих двух коллективов в прошлом сезоне. В прошлом году "орлята" стали на ряду с "Монако" стали одним из главных открытий чемпионата Франции, долгое время идя в лидерах, а в итоге заняв почетное третье место.

В очных противостояниях с парижанами южане также выглядели лучше оппонента. На выезде подопечные Люсьена Фавра отобрали очки, расписав мировую, а вот уже перед родными болельщиками отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Правда, сейчас "гимнасты" лишь бледная тень самих себя годичной давности. Команда переживает глубокий кризис, а в последний раз триумфовала во внутреннем первенстве без малого полтора месяца назад. Как следствие, текущее 14 место в турнирной таблице с 10 очками в активе и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

Как и предполагалось, подопечные Унаи Эмери великолепно проходят по дистанции, никому не отдавая позицию лидера. В нынешнем сезоне "красно-синие" оступились всего дважды, разделив очки с "Монпелье" и "Марселем" в прошлом туре. Важно отметить, что перед очной схваткой, как у одних, так и у других имеются определенные кадровые проблемы. За ПСЖ по причине дисквалификации точно не сыграет Неймар, а также травмированный Тьяго Мотта. "Ницце" не помогут Вилан Сиприен, Микаэль Ле Биан и Жан Сери.

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Ниццы":

ПСЖ и "Ницца" 66 раз встречались в очных встречах. 26 побед на счету "красно-синих", 21 виктория у "орлят". Еще 19 поединков завершились вничью.

Парижане непобедимы на протяжении 28 домашних матчей в рамках Лиги 1.

Последняя встреча на "Парк де Пренс" между ПСЖ и "Ниццей" завершилась вничью. На голы Вилана Сиприена и Алассана Плеа парижский клуб ответил дублем Эдинсона Кавани.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо, Пасторе, Мбаппе, Дракслер, Кавани

Ницца: Кардиналь, Суке, Данте, Ле Маршан, Жалле, Менди, Вальтер, Сен-Максимен, Снейдер, Лис-Мелу, Балотелли

Прогноз на матч ПСЖ – "Ницца":

Безусловно ПСЖ является явным фаворитом, причем с большим запасом, тут и к гадалке не ходи. Ребята Унаи Эмери в этом сезоне еще не проигрывали в родных стенах, а букмекеры сильно сомневаются, что "Ницца" – именно тот соперник, который способен нанести парижанам первое домашнее поражение.

На победу "красно-синих" специалисты выставили коэффициент 1.17. В то время, как виктория "орлят" в зависимости от конторы оценивается от 14.0 до 19.0.

Богдан Архипенко

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