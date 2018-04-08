Без права на осечку: "Локомотив" сыграет в Москве с "Ростовом"

"Локомотив" – "Ростов"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Евгений Турбин (Дмитров)

Среди игр воскресной программы 25-го тура российской Премьер-лиги выделяется противостояние "Локомотива" и "Ростова" в Москве. Соперник "железнодорожников" не входит в число прямых конкурентов, зато уже несколько лет имеет статус добротной команды, у руля которой стоит амбициозный тренер. К тому же, на сегодняшний день "Ростов" еще не решил вопрос с пропиской в элитном дивизионе. Так что команде Валерия Карпина очки нужны не меньше, нежели лидеру чемпионата.

От уверенного чемпионского отрыва "Локомотива" теперь осталось всего два очка. Виной тому – неожиданное, даже можно сказать, сенсационное поражение от "Амкара" на прошлой неделе, которое официально случилось в гостях, но на глазах собственных болельщиков. Причем на перерыв команда Юрия Семина уходила при счете 1:0 в свою пользу, а в итоге уступила 1:2 и закрутила золотую гонку.

Этот результат прервал беспроигрышную серию "железнодорожников", насчитывавшую девять матчей, семь из которых были выиграны. "Локомотив" остается лидером чемпионата, но теперь он всего на два очка опережает "Спартак", имея игру в запасе. Не лишним будет напомнить, что у москвичей непростой календарь оставшихся матчей. Среди будущих соперников есть представители ТОП-5. Стоит сказать о продолжающейся домашней беспроигрышной серии "Локомотива, насчитывающей пять матчей, три из которых он выиграл. Причем в четырех из пяти этих поединков команда Юрия Семина не пропустила ни одного гола.

"Ростов" перед этим матчем занимает 12-е место, набрав 27 очков и находясь в двух баллах от зоны стыковых матчей. В прошлом туре южане потерпели домашнее поражение от ЦСКА со счетом 1:2. При Валерии Карпине команда не одержала ни одной победы, проведя четыре поединка – по два раза ростовчане проигрывали и играли вничью. Правда, и соперники были сильны — ни один сейчас не занимает место ниже седьмого.

В гостях "Ростов" не побеждает с 12 августа 2017 года или восемь матчей чемпионата кряду, набрав в них только три очка, и потерпев пять поражений. Кроме того, за семь последних матчей на чужом поле ростовчане ни разу не оставляли собственные ворота в неприкосновенности и в пяти встречах пропускали не менее двух голов.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Ростова":

"Локомотив" в родных стенах выиграл 7 из 12 матчей в сезоне

"Ростов" на выезде не побеждал в чемпионате 8 игр кряду

"Локомотив" выиграл у "Ростова" лишь одну из пяти последних встреч

Последний раз "железнодорожники" обыгрывали ростовчан в Москве 14 августа 2014 года (2:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Ан-н Миранчук, Фернандеш, Ал-й Миранчук, Фарфан, Ари.

"Ростов": Абаев – Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Паршивлюк, Макеев, Сапета, Гацкан, Калачев, Ионов, Сигурдарсон.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Ростов":

Обе команды сейчас в непростой турнирной ситуации. Для "Локомотива" каждое очко сейчас действительно на вес золота, а для "Ростова" каждая следующая потеря может стать роковой. Именно в таких поединках и проверяется характер команды и способности тренеров. С мотивацией у игроков обеих команд проблем не будет, но вот по уровню состава и качеству игры, если судить объективно, "железнодорожники" заметно превосходят ростовчан.

Букмекеры на победу москвичей предлагают средний коэффициент 1.83 баллов, в то же время успех гостей оценивается в 5.30 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками