Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"
"Наполи" – "Сассуоло"
Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Лука Пайретто (Турин, Италия).
Итальянский "Наполи" в рамках 11 тура внутреннего первенства постарается укрепить свои лидурующие позиции в матче с "Сассуоло". Команды преследуют в этом сезоне совсем разные цели, и, несмотря на неплохую историю противостояний с неаполитанцами, в данной встрече "черно-зелёным" мало что светит. Хозяева являются безоговорочными фаворитами матча, "Сассуоло" же понадобится очень много выдержки и немного удачи, чтобы выстоять на "Сан-Паоло".
В активе "Наполи" 28 очков после 10 сыгранных игр, единственная потеря случилась в домашнем матче против "Интера" два тура назад - 0:0. Основные конкуренты "адзурри" в лице "Лацио" и того же "Интера" совсем рядом, и прилично оторваться от них у команды Сарри пока не получается. "Ювентус" же и вовсе обошел неаполитанцев в турнирной таблице за счет субботней победы над "Миланом" и лучшей разницы мячей. В прошлом туре, который состоялся в середине недели, "Наполи" обыграл на выезде "Дженоа" - 3:2. В том матче отлично себя проявил лучший бомбардир команды Дрис Мертенс, сделать хет-трик которому помешал только рикошет - один из голов записали на защитника хозяев после удара бельгийца.
"Сассуоло" располагается на 16 месте турнирной таблицы, имея в своём активе всего 8 очков после 10 игр. Подопечные Кристиана Букки забили только 6 голов в чемпионате, что является худшим результатом после бедствующего "Беневенто". А ведь не так давно, в сезоне 2015/2016, команда завоевывала право играть в еврокубках, сейчас же таких перспектив нет и близко. Из потерь "Сассуоло" стоит отметить травмированных Летсхерта и Аджапонга, которые на "Сан-Паоло" точно не сыграют.
Интересные факты противостояния "Наполи" и "Сассуоло":
"Наполи" выиграл 14 из 15 последних матчей чемпионата Италии.
Оба матча между этими соперниками в предыдущем сезоне завершились вничью – 2:2 и 1:1.
Неаполитанцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в 3 последних домашних матчах.
Ориентировочные составы на игру:
Наполи: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Сассуоло: Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Сенси, Маньянелли, Миссироли, Берарди, Фальчинелли, Политано.
Прогноз на матч "Наполи" – "Сассуоло":
Победа хозяев, конечно же, является наиболее вероятным исходом матча. Болельщики будут гнать вперед свою команды с первой и до последней минуты. Выстоять гостям будет крайне сложно, только лишив неаполитанцев мяча или прессингуя их практически весь матч, они смогут на что-то рассчитывать, но нынешней "Сассуоло" на это вряд ли способен.
Победу "Наполи" букмекеры оценивают коэффиицентом 1,14, ничью – 8,70, победу "Сассуоло" – 16,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Ювентус
|11
|28
|3
|Интер Милан
|10
|26
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|11
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0