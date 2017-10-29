Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

"Наполи" – "Сассуоло"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Лука Пайретто (Турин, Италия).

Итальянский "Наполи" в рамках 11 тура внутреннего первенства постарается укрепить свои лидурующие позиции в матче с "Сассуоло". Команды преследуют в этом сезоне совсем разные цели, и, несмотря на неплохую историю противостояний с неаполитанцами, в данной встрече "черно-зелёным" мало что светит. Хозяева являются безоговорочными фаворитами матча, "Сассуоло" же понадобится очень много выдержки и немного удачи, чтобы выстоять на "Сан-Паоло".



В активе "Наполи" 28 очков после 10 сыгранных игр, единственная потеря случилась в домашнем матче против "Интера" два тура назад - 0:0. Основные конкуренты "адзурри" в лице "Лацио" и того же "Интера" совсем рядом, и прилично оторваться от них у команды Сарри пока не получается. "Ювентус" же и вовсе обошел неаполитанцев в турнирной таблице за счет субботней победы над "Миланом" и лучшей разницы мячей. В прошлом туре, который состоялся в середине недели, "Наполи" обыграл на выезде "Дженоа" - 3:2. В том матче отлично себя проявил лучший бомбардир команды Дрис Мертенс, сделать хет-трик которому помешал только рикошет - один из голов записали на защитника хозяев после удара бельгийца.



"Сассуоло" располагается на 16 месте турнирной таблицы, имея в своём активе всего 8 очков после 10 игр. Подопечные Кристиана Букки забили только 6 голов в чемпионате, что является худшим результатом после бедствующего "Беневенто". А ведь не так давно, в сезоне 2015/2016, команда завоевывала право играть в еврокубках, сейчас же таких перспектив нет и близко. Из потерь "Сассуоло" стоит отметить травмированных Летсхерта и Аджапонга, которые на "Сан-Паоло" точно не сыграют.

Интересные факты противостояния "Наполи" и "Сассуоло":

"Наполи" выиграл 14 из 15 последних матчей чемпионата Италии.

Оба матча между этими соперниками в предыдущем сезоне завершились вничью – 2:2 и 1:1.

Неаполитанцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в 3 последних домашних матчах.

Ориентировочные составы на игру:

Наполи: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Сассуоло: Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Сенси, Маньянелли, Миссироли, Берарди, Фальчинелли, Политано.

Прогноз на матч "Наполи" – "Сассуоло":

Победа хозяев, конечно же, является наиболее вероятным исходом матча. Болельщики будут гнать вперед свою команды с первой и до последней минуты. Выстоять гостям будет крайне сложно, только лишив неаполитанцев мяча или прессингуя их практически весь матч, они смогут на что-то рассчитывать, но нынешней "Сассуоло" на это вряд ли способен.

Победу "Наполи" букмекеры оценивают коэффиицентом 1,14, ничью – 8,70, победу "Сассуоло" – 16,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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