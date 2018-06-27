Без права на ошибку: Сербия и Бразилия разыграют путевку в плей-офф

Сербия – Бразилия

Стадион: "Спартак" (Москва, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Один из фаворитов чемпионата – сборная Бразилии поздним вечером в Москве сыграет против команды Сербии. Встреча является определяющей для обеих команд, ведь победитель гарантированно получает путевку в 1/8 финала. Команду Тите в определенной степени устроит и ничья, но вряд ли "пентакампеоны" будут играть на удержание счета. Цена ошибки в этом поединке крайне велика, так что нас, скорее всего, ждет осторожный футбол.

Сборная Сербии успешно начала мундиаль, взяв три очка в матче против Коста-Рики. Поединок для сербов складывался крайне сложно – за весь первый тайм у команды Младена Крстаича не было ни одного момента. Во второй половине встречи сербы реализовали штрафной удар – Александр Коларов в своем стиле послал мяч в сетку ворот. И этот мяч оказался единственным в матче.

Во втором матче против сборной Швейцарии сербы смотрелись куда лучше – команда пыталась атаковать, за что и была вознаграждена на пятой минуте. Однако, во втором тайме Швейцария не только отыгралась, но и смогла победить. Пропустив второй гол от в том поединке "белые орлы" упустили не только ничью, но и второе место в своем квартете. Теперь, чтобы впервые в истории выйти в 1/8 финала, балканской команде необходимо обыгрывать "пентакампеонов". Ничья оставляет сербам минимальные шансы на успех, для этого им нужно надеяться на поражение швейцарцев в игре с Коста-Рикой с разницей как минимум в 2 гола, либо при минимальном проигрыше Сербия должна забить на два мяча больше альпийской сборной. Но даже находясь в таком незавидном положении, подопечные Крстаича в случае собственного успеха и потери очков швейцарцами станут первыми в группе.

Сборная Бразилии неожиданным образом упустила победу в первом матче с Швейцарией. Открыв счет, команда Тите отдала инициативу сопернику, и тут же за это поплатилась. Счет 1:1 так и остался неизменным до конца матча. А Бразилия наверняка и сама не смогла понять, каким образом лишилась очков.

Во втором матче с Коста-Рикой легкой прогулки у бразильцев тоже не получилось. Аутсайдер группы яростно сопротивлялся на протяжении 90 минут, но не устоял под мощным натиском "пентакампеонов". Коутиньо открыл счет, а после этого еще забил и Неймар на седьмой добавленной минуте. В матче с сербами сборную Бразилии устроит любой положительный исход, в случае поражения они займут второе место только при проигрыше швейцарцев Коста-Рике с разницей не меньше той, с которой уступят бразильцы.

Так как игры третьего тура в группе "Е" состоятся после поединков квартета "F", то участники этой четверки имеют возможность выбрать себе соперника по первому раунду плей-офф. Поэтому многое будет зависеть от места, которое займет Германия в своей группе. Если немцам все-таки удастся добыть первую строчку, то можно ожидать яростной борьбы в заочном споре между Бразилией и Швейцарией за первенство в своем квартете. В этом случае, чтобы опередить швейцарцев, южноамериканцам нужно выиграть с не меньшей разницей, чем победят альпийцы; а также их устроят ничьи в обеих встречах.

Интересные факты противостояния сборных Сербии и Бразилии:

Команды встречались между собой однажды в товарищеском матче в июне 2014 года, тогда Бразилия победила со счетом 1:0

Сборная Сербии в последних пяти играх сумела отличиться девять раз

Сборная Бразилии не проигрывает в последних 13 матчах – четыре ничьих и девять побед

Сборная Сербии проиграла три из предыдущих шести поединков

Ориентировочные составы на игру:

Сербия: Стойкович – Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов, Матич, Миливоевич, Милинкович-Савич, Льяич, Тадич, Митрович.

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Прогноз на матч Сербия – Бразилия:

Сборная Бразилии в последних матчах не впечатляла, команда с огромным трудом обыграла Коста-Рику, а с Швейцарией и вовсе поделила очки. Однако, в этом матче атаковать нужно будет и сборной Сербии, ведь надеяться сыграть с бразильцами на ноль, очень наивно. Это даст определенное преимущество "пентакамепеонам", которые в игре на контратаках могут решить свой вопрос выхода в 1/8 финала.

Букмекеры отдают перевес сборной Бразилии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.52 баллов, в то же время успех швейцарцев оценивается на уровне 6.70 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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