Без права на ошибку: Украина едет за победой на встречу с Косово

Косово – Украина

Стадион: "Лоро Боричи" (Шкодер, Албания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Крейг Поусон (Англия)

Второй игровой день отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 запомнится, прежде всего, поединками в самой запутанной и интригующей группе "I". Сборная Украины отправится в гости на встречу с Косово. Примечательно, что матч будет проходить в Албании, а не на родине косоваров, потому как украинцы не признали косовар, как отдельно независимое государство. Собственно, по этой же причине матч первого круга проходил на нейтральной территории в Польше, где "желто-синие" одержали победу со счетом 3:0.

Группа "I" уникальна тем, что за два тура до конца сразу четыре команды претендуют на прямую путевку на Мундиаль. Исландия и Хорватия имеют в своей копилке по 16 очков, а Турция и Украина - по 14. В любом случае подопечным Андрея Шевченко для того, чтобы отобраться, необходима только победа в обеих встречах.

Косоварам уже ничего не надо, впрочем, как и их главному тренеру Альберту Буньяки, который по окончании текущего отбора покинет команду. "Золотые мальчики" после обнадеживающей ничьи с финнами больше ни у кого так и не смогли отобрать очки. Поэтому два оставшихся матча будут отыграны исключительно ради болельщиков, собственной чести и гордости.

Что касается кадрового вопроса, то тут в стане обеих сборных имеются нюансы. Украинцы перед восьмым туром натурализовали бразильца Марлоса, который, очевидно, так или иначе, поможет в ближайших матчах. Но потеряли из-за дисквалификации Коваленко и Зинченко. Настоящей проблемой для "желто-синих" являются травмы целого ряда защитников, таких как Ракицкий, Кривцов, Бутко и Морозюк. Сборной Косово точно не помогут три футболиста по фамилии Бериша. Один из них отказался выступать за сборную, а двое будут отсутствовать из-за перебора желтых карточек.

Интересные факты противостояния Косово и Украины:

В матче первого круга, который проходил на нейтральном поле, сборная Украины разгромила команду Косово со счетом 3:0.

После ничьи с финнами в первом туре косовары не набрали ни единого очка.

Украинцы победили только в одном выездном поединке в рамках текущего отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018. Подопечные Шевченко добыли волевую победу над сборной Финляднии.

Ориентировочные составы на игру:

Косово: Уйкани, Алуши, Криезиу, Рашица, Ррахмани, Целина, Войвода, Пачарада, Нухиу, Яшаница, Авдияй

Украина: Пятов, Соболь, Ордец, Кучер, Матвиенко, Сидорчук, Ротань, Малиновский, Караваев, Коноплянка, Кравец

Прогноз на матч Косово – Украина:

Естественно, каким бы составом Украина не вышла на игру, именно "желто-синие" являются явным фаворитом встречи. Букмекеры категорически отказываются верить в победу косоваров, о чем свидетельствует коэффициент 21.0. В то время, как виктория украинцев оценивается в 1.13.

Богдан Архипенко

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