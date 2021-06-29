Без Рамоса: Испания объявила заявку на Олимпиаду
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
Тренерский штаб олимпийской сборной Испании Луиса де ла Фуэнте огласил заявку команды на Олимпийский футбольный турнир.
Стоит отметить, что в составе команды не вошли такие известные игроки, как Серхио Рамос (экс-"Реал"), Жерар Пике, Серхи Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто (все – "Барселона"), которые числись в предварительном списке.
Заявки Испании выглядит так:
Вратари: Альваро Фернандес ("Уэска"), Унаи Симон ("Атлетик"), Алехандро Домингес ("Лас-Пальмас").
Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба – "Барселона"), Хесус Вальехо ("Гранада"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Оскар Хиль ("Эспаньол"), Хуан Миранда ("Бетис").
Полузащитники: Марк Кукурелья ("Хетафе"), Хон Монкайола ("Осасуна"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Реал"), Карлос Солер ("Валенсия"), Педри ("Барселона").
Нападающие: Брайан Хиль ("Севилья"), Марко Асенсио ("Реал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Рафа Мир ("Вулверхэмптон"), Хави Пуадо ("Эспаньол").
Испания выступит в группе С вместе со сборными Египта, Аргентины и Австралии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14