Без Рамоса: Испания объявила заявку на Олимпиаду

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Без Рамоса: Испания объявила заявку на Олимпиаду

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Тренерский штаб олимпийской сборной Испании Луиса де ла Фуэнте огласил заявку команды на Олимпийский футбольный турнир.

Стоит отметить, что в составе команды не вошли такие известные игроки, как Серхио Рамос (экс-"Реал"), Жерар Пике, Серхи Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто (все – "Барселона"), которые числись в предварительном списке.

Заявки Испании выглядит так:

Вратари: Альваро Фернандес ("Уэска"), Унаи Симон ("Атлетик"), Алехандро Домингес ("Лас-Пальмас").

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба – "Барселона"), Хесус Вальехо ("Гранада"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Оскар Хиль ("Эспаньол"), Хуан Миранда ("Бетис").

Полузащитники: Марк Кукурелья ("Хетафе"), Хон Монкайола ("Осасуна"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Реал"), Карлос Солер ("Валенсия"), Педри ("Барселона").

Нападающие: Брайан Хиль ("Севилья"), Марко Асенсио ("Реал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Рафа Мир ("Вулверхэмптон"), Хави Пуадо ("Эспаньол").

Испания выступит в группе С вместе со сборными Египта, Аргентины и Австралии.

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