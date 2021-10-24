Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил объединенную команду из игроков мерсисайдцев и "Манчестер Юнайтед" перед очным матчем клубов в девятом туре чемпионата Англии.

Стоит отметить, что в состав команды Каррагера не вошел нападающий манкунианцев Криштиану Роналду.

Состав команды выглядит так: Алиссон ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Садьо Мане ("Манчестер Юнайтед") и Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").

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