Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил объединенную команду из игроков мерсисайдцев и "Манчестер Юнайтед" перед очным матчем клубов в девятом туре чемпионата Англии.
Стоит отметить, что в состав команды Каррагера не вошел нападающий манкунианцев Криштиану Роналду.
Состав команды выглядит так: Алиссон ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Садьо Мане ("Манчестер Юнайтед") и Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").
Не пропустите: Роналду ярко ответил своим хейтерам. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 октября
-
У "Барселоны" возникли сложности с покупкой Ольмо
-
1
Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетик" обыграл "Вильярреал" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Милан" одержал феерическую победу над "Болоньей"
-
Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России
-
Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А
-
Это’О рассказал, как он организовал переход Кокорина в "Анжи"
-
Вратарь "Крыльев" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
-
Это’О назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"
-
"Порту" уверенно победил в Примейре и вышел на первое место
-
Икарди выложил очередное романтичное фото с Вандой
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
Победы "Оренбурга" и "Торпедо", очередной провал "Спартака-2": результаты 19-го тура ФНЛ
-
ЦСКА в концовке вырвал победу у "Крыльев Советов"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
-
"Барселона" готова взять в долг 1,5 миллиарда евро ради нового проекта
-
"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18