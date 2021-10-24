Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедливерпулькриштиану роналдуджейми каррагер

Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен 

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил объединенную команду из игроков мерсисайдцев и "Манчестер Юнайтед" перед очным матчем клубов в девятом туре чемпионата Англии.

Стоит отметить, что в состав команды Каррагера не вошел нападающий манкунианцев Криштиану Роналду.

Состав команды выглядит так: Алиссон ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Садьо Мане ("Манчестер Юнайтед") и Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").

Не пропустите: Роналду ярко ответил своим хейтерам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 октября

Главные новости дня: 23 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов