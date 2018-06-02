Без Салаха сухо: Египет и Колумбия голов не забили

В товарищеском матче сборные Египта и Колумбии расписали безголевую ничью. Напомним, что "фараоны" играли без своей главной звезды Мохамеда Салаха, который восстанавливается после травмы плеча.

Египет – Колумбия - 0:0

Египет: Аль-Шенави (Эль-Хадари, 46), Самир, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Саид (Шикабала, 80), Морси (Абдул-Азиз, 68), Собхи (Уарда, 66), Трезеге (Аль-Мухаммади, 57), Хамед, Мохсен (Кахраба, 63).

Колумбия: Оспина, Санчес, Фабра (Мохика, 46), Арьяс, Мина (Мурильо, 46), Лерма (Борха, 81), Санчес, Хамес, Урибе (Кинтеро, 63), Куадрадо (Искьердо, 46), Фалькао (Бакка, 66).

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