Без Салаха всё плохо: Бельгия разгромила Египет
Генеральные репетиции к Чемпионату Мира продолжаются, и теперь настала очередь Бельгии и Египта. Обе команды начали матч в весьма прогнозированных и боевых составах. А это значит, что о решении каких-то локальных задач говорить не стоит: обе сборные проводили последние приготовления к Чемпионату Мира. Тем более, что соперники для этого идеально подходили. Египет помог Бельгии подготовится к встрече с Тунисом, а вот сами фараоны имели возможность увидеть свои слабые стороны перед игрой с атакующим Уругваем.Первые 10 минут получились "безударными", но зато Египет сразу обозначил свой настрой: 2 желтые карточки практически сразу после начала игры.
Дебютный удар в матче сразу же оказался опасным. На 15 минуте, после ошибки египетских полузащитников в центре поля, атака "красных дьяволов" разыграла несколько стеночек, после чего Эден Азар пробил прямо под перекладину. Удар получился не самым сильным и Аль-Хадари успел потащить мяч. А через 5 минут супер шанс упустил Лукаку: после подачи с правого фланга форвард пробил ногой в одно касание, но мяч полетел мимо. Несколько раз бил и Египет, но удары фараонов были столь неопасны, что Тибо Куртуа так по-настоящему и не вступил в игру.
На 27 минуте зрители на стадионе короля Бодуэна увидели первый гол. Эден Азар пробил из-за пределов штрафной площади, вратарь мяч достал, но отбил прямо перед собой. На добивании первым оказался Ромелу Лукаку – 1:0.
На 38 минуте Бельгия отличилась во второй раз. После грубой ошибки Фатхи, который потерял мяч возле собственных ворот, Янник Феррейра Карраско перехватил "круглый снаряд" и прострелил точно на одиннадцатиметровую точку, где уже находился Азар. Удар вингера был очень точным – 2:0.В первом тайме Египет так и не создал ни одного стоящего момента, в свою очередь Бельгия играла очень весело и задорно. Но при этом нельзя сказать, что она очень уж легко организовала свои шансы. Все-таки оба момента Бельгия реализовала после грубых ошибок египетской линии обороны.
Во втором тайме наставник "красных дьяволов" Роберто Мартинес поменял всю линию атаки, выпустив игроков ротации. В первые 15 минут второй половины встречи такая проверка боем не дала результат, ведь Бельгия совершила всего 1 удар по воротах, да и тот на счету защитника Тоби Алдервейрелда. Но до опасности ни та, ни другая команды свои моменты не доводили.
На 58 минуте хороший шанс возник у Египта: только что вышедший на замену Хассан пробросил мяч в штрафной площади бельгийцев и с острого угла пробил по воротам. Выстрел получился не очень сильным и Тибо Куртуа смог зафиксировать мяч в руках.
После замены всех лидеров атаки Бельгия имела проблемы впереди и первый действительно опасный момент "красных дьяволов" во втором тайме случился только на 81 минуте: Миши Батшуайи получил мяч на границе штрафной площадки и метел в левый угол ворот Эль-Шенави, но мяч не попал в сетку.
Но третий гол Бельгия все-таки забила. На второй компенсированной минуте Миши Батшуайи красивым финтом убрал защитника на краю штрафной площади и прострелил точно на Феллайни, который расстрелял пустые ворота.
На этом матч и закончился. Бельгия провела два разных тайма и показала, что ее ближайший резерв пока не способен заменить основу. Но, даже несмотря на это, подготовку к Тунису "красные дьяволы" могут занести себе в актив. А вот Египет пока не впечатляет. Команда так и не смогла добиться хоть каких-то результатов в товарищеских матчах, и теперь команде Купера остается надеяться на возвращение Салаха и исправление всех ошибок в ближайшую неделю.
Бельгия – Египет – 3:0
Голы: Лукаку, 27 – 1:0; Азар, 38 – 2:0; Феллайни, 90+2 – 3:0.
Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Симан, Вертонген (Бойата, 81) – Менье (Т. Азар, 71), де Брюйне, Витсель (Феллайни, 46), Феррейра Карраско – Мертенс (Шадли, 46), Э. Азар (Янузай, 46), Лукаку (Батшуайи, 46).
Египет: Аль-Хадари (Эль-Шенави, 46) – Фатхи (Аль-Мухаммади, 71), Хегази, Габр, Абдель-Шафи – Эль-Ненни, Хамед (Морси, 62) – Варда (Габер, 79), Саид, Собхи – Мохсен (Хассан Трезеге, 56).
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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