Без сенсаций: "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/8 финала кубка лиги

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Без сенсаций: "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/8 финала кубка лигиВ рамках 1/16 финала кубка английской лиги "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" обыграли соответственно "Донкастер", "Ноттингем Форест", "Сандерленд" и "Бертон Альбион".

"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0

Гол: Уолкотт, 25 - 1:0.

"Арсенал": Оспина, Чемберс (Да Силва, 46), Мертесакер, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Эль-Ненни, Уилшер, Нельсон (Уиллок, 84), Уолкотт (Ивоби, 76), Санчес, Жиру.

"Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1

Голы: Кенеди, 12 - 1:0, Батшуайи, 18 - 2:0, Мусонда, 39 - 3:0, Батшуайи, 52 - 4:0, Батшуайи, 85 - 5:0, Дариква, 90+2 - 5:1.

"Челси": Кабальеро, Рудигер, Кристенсен (Кларк-Солтер, 71), Кэйхилл, Дзаппакоста (Стерлинг, 76), Фабрегас (Ампаду, 56), Бакайоко, Кенеди, Мусонда, Батшуайи, Азар.

"Эвертон" - "Сандерленд" - 3:0

Голы: Калверт-Левин, 38 - 1:0, Калверт-Левин, 51 - 2:0, Ньяссе, 82 - 3:0.

"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Кин, Уильямс, Кенни, Дэвис, Бешич, Классен, Калверт-Левин (Ньяссе, 66), Рамирес (Лукман, 73), Власич (Леннон, 81).

"Манчестер Юнайтед" - "Бертон Альбион" - 4:1

Голы: Рэшфорд, 5 - 1:0, Рэшфорд, 17 - 2:0, Лингард, 36 - 3:0, Мартиаль, 61 - 4:0, Дайер, 90+1 - 4:1.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Кастро, 78), Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Эррера, Каррик, Лингард, Мата (Шоу, 46), Мартиаль, Рэшфорд (Мактоминай, 64).

Напомним, в параллельном матче "Манчестер Сити" обыграл "Вест Бромвич". | soccernews.ru

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