Без шансов для андалузцев: "Барселона" уничтожила "Севилью" в финале Кубка Короля

Примерно на месяц раньше положенного срока состоялся традиционный финал Кубка Короля, в рамках которого сошлись "Барселона" и "Севилья" на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. "Блаугранас" защищали свой титул, который три года подряд непременно им покорялся. Тем не менее, каталонский гранд не имел права не подойти со всей серьезностью, потому как в обеих встречах нынешнего сезона против андалузцев подопечным Эрнесто Вальверде приходилось совсем непросто. Еще свеж в памяти поединок трехнедельной давности, в котором "нервионцы" возили "Барсу" как хотели и лишь фантастический Лео Месси не позволил команде Винченцо Монтеллы набрать три зачетных балла. Что касается основных составов, то тренерский штаб "Барселоны" выставил более, чем прогнозируемый состав. Не удивило и появление в воротах второго номера Яспера Силлессена, который во всех матчах Кубка Испании выходил на поле с первых минут. В свою очередь, итальянский главнокомандующий "Севильи" колебался по поводу только одной позиции, на этот раз на острие атаки сделав ставку на Луиса Муриэля, а не на Виссама Бен-Йеддера. Каталонцы очень заряженными вышли на игру. С первых же минут встречи "сине-гранатовые" завладели территориальным преимуществом и установили контроль над мячом. Уже в дебюте поединка номинальные гости могли открыть счет, но великолепный удар со штрафного Месси в не менее фантастическом прыжке потащил Давид Сория. Тем не менее, андалузцам не удалось избежать быстрого пропущенного мяча: на 14-й минуте Силлессен из своей штрафной вынес мяч точно на Коутиньо, который выбежал на свидание с вратарем и как на блюдечке выложил сферу на ногу Луису Суаресу, который не имел права промахнуться – 0:1. Совсем никудышно смотрелись севильцы и этим просто не могли не воспользоваться каталонцы. На 31-й минуте ребята Вальверде удвоили преимущество в счете усилиями Жоди Альбы и Месси. Первый эффектно пяткой отдал, а второй хладнокровно вонзил снаряд под перекладину. Второй мяч совсем расклеил "красно-белых", потому как к перерыву были сняты все вопросы относительно победителя: Месси вывел Суареса один на один с кипером и уругваец без проблем протолкнул мяч мимо бедолаги Сории. Вернуться в игру у "Севильи" практически не было шансов. Тем более, после того, как в дебюте второго тайма счет уж совсем неприличным сделал Иньеста, шикарно завершив контрвыпад, который организовал неутомимый Суарес. Каталонцам ничего не оставалось, кроме как на протяжении всей второй половины встречи получать удовольствие от футбола. Было бы несправедливо, если бы покинул поле без забитого мяча Коутиньо. Поэтому бразилец усердно поработал и на 69-й минуте добился своего, реализовав пенальти – 0:5.

Таким образом, "Барселона" неожиданно легко уничтожает "Севилью" со счетом 5:0 и выигрывает четвертый подряд титул Кубка Короля.

"Севилья" – "Барселона" – 0:5

Голы: Суарес, 14 – 0:1, Месси, 31 – 0:2, Суарес, 40 – 0:3, Иньеста, 52 – 0:4, Коутиньо, 69 (с пенальти) – 0:5

"Севилья": Давид Сория, Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Сарабия (Лайюн, 82), Васкес (Нолито, 86), Корреа (Рамирес, 46), Муриэль

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Денис Суарес, 88), Коутиньо (Дембеле, 82), Месси, Суарес

Богдан Архипенко

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