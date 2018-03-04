Без шансов для "Фрайбурга": На пути к чемпионству "Бавария" добывает очередную победу

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Без шансов для "Фрайбурга": На пути к чемпионству "Бавария" добывает очередную победу

В заключительном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги лидер чемпионата – мюнхенская "Баварию" гостил у "Фрайбурга", который находится в нижней части турнирной таблицы. Специалисты прочили команде Юппа Хайнкеса легкую победу, но в тоже время были уверены, что "вороны" забьют, так как на своем поле подопечные Кристиана Штрайха играют достаточно неплохо.

"Фрайбург" действительно смотрелся очень здорово на первых парах. А на 12-й минуте хозяева поля и вовсе обязаны были открывать счет. Из середины поля слева последовала разрезающая передача по центру в сторону Хёлера, который вышел на рандеву с голкипером "Баварии" и отправлял снаряд точно в правый нижний угол. Ульрайх в самый последний момент вытянул ногу и изменил траекторию полета мяча: в итоге сфера пролетела в считанных сантиметрах от штанги.

Гости долгое время играли невнятно, у мюнхенцев мало что получалось в атаке. Но на 25-й минуте у "Баварии" прошел один пас, который стоил "воронам" пропущенного мяча. Хуммельс подключился к атаке своей команды и выполнил прострел в штрафную соперника, Мюллер оказался первым на правой половине вратарской зоны и отдал передачу параллельно воротам. Сфера ударилась о пятку защитника "Фрайбурга" и вновь отскочила к Мюллеру, который снова отдавал передачу, на этот раз снаряд попал в Шволова и залетел в ближний угол. В итоге мяч был записан на голкипера – 0:1.

А через две минуты, когда хозяева поля еще не успели прийти в себя, мюнхенцы удвоили счет. Толиссо получил мяч на подступах к штрафной и метров с 30-ти выстрелил по воротам. Мяч полетел точно в верхний угол, без шансов для голкипера – 0:2.

Хозяев поля эти две пробоины отправили в нокдаун, а "Бавария" наконец-то заиграла в свой футбол, уверенно контролируя мяч. Так, без каких-либо изменений, и завершился первый тайм.

А в дебюте второго тайма команда Юппа Хайнкеса даже не дала шанс хозяевам поля возродить интригу. Уже на 54-й минуте мюнхенцы довели счет до крупного. Мюллер промчался по правому флангу и выполнил подачу на дальнюю половину штрафной. Бернат прострелил на линию вратарской, а Вагнер спокойно заколотил сферу в ворота соперника – 0:3.

Фактически с этого момента игра потеряла всякий интерес. "Фрайбург" хоть и пытался создать хоть что-нибудь, но монолитная мюнхенская оборона не предоставляла "воронам" каких-либо возможностей. В свою очередь "Бавария" играла по счету, действовала на классе, а потому смогла забить еще раз. Заработали гости угловой на правом фланге. Последовала передача низом на ближнюю штангу, Мюллер освободился от опеки защитника, и на ближней штанге заколотил сферу точно под перекладину – 0:4.

Команда Юппа Хайнкеса еще на шаг стала ближе к очередному титулу чемпиона Германии. Впрочем, то, что это непременно произойдет, уже, наверное, никто не сомневается.

"Фрайбург" – "Бавария" – 0:4

Голы: Шволов, 25, в свои ворота – 0:1. Толиссо, 28 – 0:2. Вагнер, 54 – 0:3. Мюллер, 69 – 0:4.

"Фрайбург": Шволов, Сёюнджю, Гульде, Штенцель, Линхарт (Кат, 46), Гюнтер, Кох, Абраши (Хёфлер, 46), Хаберер, Петерсен, Хёлер (Раве, 57).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Бернат, Тьяго Алькантара (Руди, 74), Видаль (Зюле, 83), Толиссо, Мюллер (Рафинья, 81), Вагнер.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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