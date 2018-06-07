Без шансов для "кенгуру": Австралия едет на Мундиаль "туристом"

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 40

Лучший результат на чемпионате мира: 1/8 финала в 2006 году (Германия) – проигрыш Италии (1:0)

Гвардейцы: Марк Шварцер (109 матчей) – в истории, Тим Кэйхилл (105 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Тим Кэйхилл (50 голов) - в истории и в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Австралии всего четыре раза квалифицировалась в финальную часть Чемпионата мира. Впервые "кенгуру" приехали на Мундиаль-1974 в Германию, где выше головы прыгнуть не удалось: в компании с двумя немецкими сборными и национальной командой Чили "желто-зеленые" заняли последнее место в группе, завоевав всего одно очко. После этого, согласно легенде, австралийцев прокляли, да так, что вернуться на главный футбольный форум они смогли лишь спустя 32 года. В 2006 году мировое первенство, по счастливому совпадению для "соккеруз", проходило в Германии и со второй попытки австралийцы себя все же проявили. Тогда "кенгуру" были представлены великолепным поколением игроков во главе с опытнейшим нидерландским специалистом Гусом Хиддинком. Опять-таки, угодив в непростой квартет с Бразилией, Хорватией и Японией, сборной материка на этот раз удалось всех удивить и составить пару "пентакампеоне" в 1/8 финала, где "кенгуру" в скандальном матче минимально проиграли будущему чемпиону – Италии.

На мировых первенствах 2010 и 2014 годов состав заметно ослаб, и Австралии уже не под силу было пробраться в плей-офф.

Отбор на ЧМ

С тех пор, как сборная Австралии перекочевала из Конфедерации футбола Океании к азиатам в 2006 году, "соккеруз" непременно пробиваются на мировые первенства. Тем не менее, путь в Россию у материковой команды был самым трудным из всех. Для того, чтобы попасть на Мундиаль, "желто-зеленым" понадобилось провести 22 матча, пройти через сито отбора двух групповых стадий и стольких же стыков. Отборочный путь австралийцы начали со второго раунда, по итогам которого с первого места группы "В" отобрались в третий, где уже в борьбе с более сильными соперниками сумели выгрызть только третью строчку, которая давала право сыграть в стыках с третьей командой второго секстета. В тяжелейшей двухматчевой схватке со сборной Сирии, "соккеруз" вышли победителями, после чего последним шагом навстречу России стало межконтинентальное противостояние против Гондураса, с которым тогда еще подопечным Анге Постекоглу удалось справиться чуть полегче.

Заявка

Голкиперы: Мэттью Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейеноорд", Нидерланды)

Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Южная Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Вестерн Сидней", Австралия), Трент Сэйнсбери ("Грассхопер", Швейцария)

Полузащитники: Майл Единак ("Астон Вилла", Англия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли" Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия)

Нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл"), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэтью Лекки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс", Австралия), Дэниел Арзани ("Мельбурн", Австралия), Джейми Макларен ("Дармштадт", Германия)

Оптимальный стартовый состав: Райан, Рисдон, Дегенек, Сэйнсбери, Бехич, Муй, Луонго, Рогич, Лекки, Круз, Наббут

Ключевые игроки

Самым громким именем в составе австралийцев по-прежнему является Тим Кэйхилл, который сейчас защищает цвета лондонского "Миллуолла". Наличие 38-летнего ветерана в окончательной заявке на Мундиаль, скорее, свидетельствует о далеко не лучшем подборе кадров "соккеруз", чем о великолепной форме легендарного футболиста.Помимо Кэйхилла, можно выделить двух представителей английской Премьер-Лиги, которые относительно неплохо провели прошедший сезон – это полузащитник Аарон Муй из "Хаддерсфилда" и вратарь Мэттью Райан из "Брайтона". Также нельзя не упомянуть капитана команды и настоящего лидера Миле Единака, лучшие годы которого уже давно позади, но, во многом, именно благодаря его опыту сборная Австралии и пробилась в финальную часть Чемпионата мира-2018.

Тренер

Ситуация с главным тренером сборной Австралии сложилась очень любопытная. Дело в том, что на Чемпионат мира "кенгуру" вывел отечественный специалист Анге Постекоглу, но, по неведомым причинам, уже спустя неделю после триумфального матча против Гондураса подал в отставку. На его место был приглашен небезызвестный нидерландский наставник Берт ван Марвейк, который, в свою очередь, перед этим вывел на Мундиаль Саудовскую Аравию. Ван Марвейк – качественный специалист, который имеет опыт работы на мировых первенствах. Во главе сборной Нидерландов уроженец Девентера дошел до финала Чемпионата мира в 2010 году. Но главный вопрос заключается в том, сумеет ли он найти общий язык с игроками и выстроить игру команды за столь короткий промежуток времени.

Перспективы на ЧМ

Если честно, то в повторение австралийцами успеха образца 2006 года, вериться слабо. "Соккеруз" угодили в группу "С" в компанию к Франции, Дании и Перу. Единственные, кто приходится вполне по зубам "желто-зеленым", так это южноамериканцы, но против них подопечные ван Марвейка сыграют лишь в заключительном туре. А к этому времени, с большой долей вероятности, все шансы на выход в плей-офф будут потеряны.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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