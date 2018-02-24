Без шансов для "молотков": "Ливерпуль" разбивает "Вест Хэм" на "Энфилде"

Лишь она команда из так называемой большой шестерки проводила свой матч в рамках субботней программы 28-го тура английской Премьер-Лиги. Мерсисайдцы на родном "Энфилд Роуд" принимали "Вест Хэм". В великолепной форме подходили к поединку "красные", команда здорово провела последнюю встречу, победив "Порту" в первой дуэли 1/8 финала Лиги Чемпионов. После этого подопечные Юргена Клоппа целых десять дней отдыхали, проводя небольшие тренировочные сборы в Испании. "Вест Хэм" отдыхал еще больше – ровно две недели, но стабильностью в последних матчах "молтоблйцы", мягко говоря, не блещут.

У Юргена Клоппа наконец-то вся обойма игроков в его распоряжении, кроме одного -Натаниэля Клайна, поэтому выбрать оптимальный состав немецкому специалисту было очень непросто. В защите и в атаке обошлось без сюрпризов, а вот среднюю линию на этот раз составили Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан и Джеймс Милнер. Дэвид Мойес, понимая, что большую часть времени его команде придется защищаться, максимально насытил линию обороны, выставив пять защитников. В нападении был делегирован всего один футболист – Марко Арнаутович.

Хозяева начали поединок со стопроцентного момента: уже на третьей минуте Мохамед Салах наверняка покатил мяч в дальний угол, но снаряд угодил в штангу. "Вест Хэм" ничего не мог поделать с мерсисайдцами на старте, поэтому прогнозируемо сосредоточились на игре в обороне. Тем не менее, это не помешало лондонцам на 16-й минуте провести неожиданную контратаку, в центре внимания которой оказался Арнаутович. Австриец легко ушел от защитника "красных" и элегантно перебросил мяч через Кариуса, но попал в перекладину.

Едва время перевалило за экватор первого тайма, как "Ливерпуль" вдруг вспомнил, что научился забивать с угловых. Верховую дуэль выиграл Эмре Джан, с близкого расстояния расстреляв Адриана. Поведя в счете, "красные" поймали кураж и в течение двух минут могли отличиться еще дважды, но на этот точность подвела и Джана, и Салаха.

С началом второй половины встречи хозяева не стали откладывать на потом. На 51-й минуте свой 23-й по счету мяч в чемпионате Англии забил Салах после паса Окслейда-Чемберлена. Пропустив второй гол, "Вест Хэм" немного поплыл и очень скоро привез себе третий мяч: Жоау Мариу обрезался, после чего Эмре Джан вывел Фирмино на свидание с Адрианом, бразилец легко прокинул сферу мимо кипера и покатил ее в пустые ворота. Остудить пыл поймавших кураж мерсисайдцев взялся только вышедший на замену Антонио: англичанину хватило одной минуты, чтобы сократить отставание в счете.

И все же последнее слово осталось за подопечными Клоппа. Не имел права уйти с поля без забитого мяча Садио Мане. На 77-й минуте сенегалец реализовал один своих моментов.

Итак, "Ливерпуль" громит "Вест Хэм" и, как минимум, до завтра выходит на чистое второе место в турнирной таблице.

"Ливерпуль" – "Вест Хэм" – 4:1

Голы: Джан, 29 – 1:0, Салах, 51 – 2:0, Фирмино, 57 – 3:0, Антонио, 59 – 3:1, Мане, 77 – 4:1

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлейн, Джан, Милнер, Салах (Соланке, 87), Мане (Морено, 87), Фирмино (Лаллана, 82)

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Эвра, Куяте, Нобл, Жоау Мариу (Райс, 84), Лансини (Антонио, 58), Арнаутович (Чичарито, 83)

Богдан Архипенко

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