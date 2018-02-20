Без шансов для турков? "Бешикташ" едет в гости к непобедимой "Баварии"

"Бавария" – "Бешикташ"

Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен, Германия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

В ближайший вторник пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, одним из которых будет поединок между мюнхенской "Баварией" и стамбульским "Бешикташем" на "Альянц-Арене". В этой паре явным фаворитом встречи выступает немецкий коллектив, который в 2018 году продолжает свою победную поступь во всех всевозможных турнирах. В свою очередь чемпион Турции сейчас также демонстрирует хороший уровень футбола и готов дать бой команде Юппа Хайнкеса.

На групповом этапе Лиги чемпионов мюнхенцы уверенно выглядели дома и со скрипом играли на выезде. Если в родных стенах "Баварии" удалось разгромить и "Селтик" и "Андерлехт" с одинаковым счетом 3:0, а над ПСЖ была одержана уверенная победа (3:1), то на выезде немецкая дружина потерпела разгромное поражение от парижан (0:3) и едва справилась с шотландской и бельгийской командами (победы по 2:1).

Если же говорить о домашних матчах "Баварии", то в этом компоненте мюнхенцы имеют прекрасную статистику. Из 15 противостояний этого сезона выиграны 14, а единственная потеря очков состоялась в противоборстве с «Вольфсбургом» еще в сентябре прошлого года. Возглавляемые тогда еще Карло Анчелотти мюнхенцы позволили отыграться "волкам" с 0:2.

В Бундеслиге "Бавария" по-прежнему не имеет конкуренции. Интриги уже давно нет, мюнхенцы на 99,9 процентов снова станут чемпионами. К слову, в прошедший уик-энд "Бавария" снова играла против "Вольфсбурга", только на этот раз на поле соперника и победила "волков" со счётом 2:1, хотя по ходу той игры команда Юппа Хайнкеса уступала хозяевам поля. Дело в том, что наставник мюнхенцев выпустил резервный состав, который долгое время не мог ничего сделать в атаке, но во втором тайме на поле появились Алаба, Мюллер и Левандовски. Как итог – два мяча и три балла в копилку. Запас прочности у "Баварии" огромный.

"Бешикташ" стал настоящей сенсацией групповой стадии Лиги чемпионов, заняв первое место в группе, где играли "Монако", "Порту" и "РБ Лейпциг". В четырех поединках из шести чемпион Турции праздновал победу, а два других матча завершил ничьей. Серьезно поспособствовал попаданию своей команды в плей-офф турнира нападающий "черных орлов" Дженк Тосун. На групповом этапе он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи, при том, что всего "Бешикташ" отличился 11 раз. Два мяча турецкого форварда оказались победными, а еще один спас турков от поражения. Проблема лишь в том, что зимой Тосун перебрался в английский "Эвертон" за 22 миллиона евро.

Отстоять чемпионский титул "Бешикташу" будет непросто. Сейчас "черные орлы" идут в таблице Суперлиги Турции только на четвертой строчке, уступая лидерам из "Башакшехира" пять очков. Впрочем, до финиша чемпионата остается 12 туров, и время исправить ситуацию еще есть. В Мюнхен же подопечные Шенола Гюнеша отправились после не слишком удачного гостевого поединка с "Коньяспор" (1:1).

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Бешикташа":

В текущем сезоне это единственная пара 1/8 финала, в которой сошлись действующие чемпионы своих стран

"Бешикташ" однажды гостил в Мюнхене, где проиграл со счетом 0:2

Победная серия мюнхенцев во всех турнирах длится 13 игр

"Бешикташ" не проигрывает в 7 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Видаль, Хамес, Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски.

"Бешикташ": Фабри – Гёхкан Гёнюл, Пепе, Медель, Адриано, Хатчинсон, Арслан, Талиска, Бабел, Куарежма, Негредо.

Прогноз на матч "Бавария" – "Бешикташ":

При всем уважении к "черным орлам", в Мюнхене их, скорее всего, ждут крупные неприятности. Добрую часть основы Юпп Хайнкес не задействовал в поединке с "Вольфсбургом", явно готовясь к матчу с турками. "Бавария" очень мощно играет на своем поле, и наверняка мюнхенцы захотят сделать максимальный задел перед ответным матчем, а значит будут стараться забить как можно больше.

Букмекеры отдают "Баварии" практически абсолютное преимущество. Так средний коэффициент на победу мюнхенцев составляет 1.15 баллов, а на успех гостей – не меньше 15.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 6 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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