Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

До старта Чемпионата Мира осталось уже меньше трёх месяцев и Soccernews начинает серию материалов непосредственно с места событий, которую откроет Москва. К столице наверняка будет приковано наибольшее внимание, поэтому именно с репортажа о её подготовке к мундиалю мы и начнём. Слово Александре Амур.

События такого масштаба всегда создают большие трудности для принимающих стран – это аксиома, смысл которой в том, чтобы проверить способность хозяев организовать всё на высшем уровне. Россия совсем недавно принимала Олимпиаду и уж точно не упала в грязь лицом (хотя негативные моменты, конечно были). Однако футбольный мундиаль – это ещё более масштабное событие, поскольку в нём задействовано гораздо больше городов и уж точно больше болельщиков.

Именно с фанатами связана одна из самых трудных задач для организаторов непосредственно на местах. Помимо глобальных вопросов, таких как стадионы, проживание и логистика передвижения, болельщики должны быть обеспечены досугом. Для этого специально организовывают фан-зоны, экскурсии и различные развлечения. И в этом плане Москва уже готовится встречать болельщиков. Так, на Манежной площади, что в минуте ходьбы от Красной, власти установили экспозицию, посвященную соревнованию. Яркие огни, дорожка с макетами всех городов, принимающих мундиаль, и главная звезда – Забивака, официальный талисман Чемпионата Мира.

Начиная еще с конца 2017 года большинство вывесок в центре города были переделаны с учетом потребностей слабовидящих людей, а все названия переведены на английский язык с подробными указаниями о том, как и куда можно добраться. Примечательно, что теперь в центре столицы практически не найти указателей с надписями на таджикском, тогда как ранее именно этот язык был вторым после английского, на который переводилось содержание.

Было бы весьма интересно понаблюдать за тем, как на язык настоящих гостей столицы реагировали бы зарубежные фанаты, которые решат подготовиться и немного подучить русский – таджикский, где также используется кириллица, наверняка окончательно ввёл бы в заблуждение рискнувших разобраться в великом и могучем.

Но таджикский, если он где-то останется на вывесках – это вовсе не проблема. К сожалению, но стоит только отъехать от центральных улиц, как вся гостеприимность столицы заканчивается и начинается суровая реальность. Даже местные с трудом ориентируются в таком огромном городе, что же говорить об иностранцах. Сложность заключается в том, что не везде установлены вывески с переводом, а освещение желает быть хоть немного лучше (самую малость!). Так что для тех фанатов футбола, кто будет жить не в пешей доступности от стадиона и основных достопримечательностей, желательно заранее продумать свой путь по людным улицам. С безопасностью, судя по заявлениям власти, проблем быть не должно, но заблудиться можно в два счёта.

Дабы гость столицы не затерялся на семи холмах (ну, и не только для этого, конечно), нужны волонтёры. Много волонтёров. Прохождение всех испытаний для желающих ими стать началось еще в 2016 году, когда всех успешно прошедших ребят распределили на две группы – основной состав и резерв. На Кубке Конфедерации все вроде как проявили себя наилучшим образом, но в январе 2018 волонтерский центр в экстренном порядке начал контактировать с теми, кто прошел испытания, но остался "на банке". Причина – недобор кадров. И тут, либо первый раз плохо считали, либо планы поменялись и было принято решение об увеличении "состава".

Проблема с набор новых ребят, невзирая на всё, разрешилась (по крайней мере, так уверяют в волонтёрском центре), но появилась новая трудность – место их проживания. Недолго думая и судя по всему не заморачиваясь, руководство приняло решение, что все центральные ВУЗы столицы должны освободить общежития до июня месяца, чтобы волонтеры могли заселиться.

Проблемой в данной ситуации стало то, что все учебные планы, рассчитаны до конца июня. Как следствие, на планы махнули рукой и сократили их до 30 мая, что негативно повлияло на отношение студентов не только к организаторам, но и к самому мундиалю, хотя турнир, конечно же, все ждут – событие-то огромного масштаба.

Ещё одной проблемой, непосредственно коснувшейся студентов и всех, кто связан с ВУЗами, стала организация фан-зоны. Её местом дислокации были выбраны Воробьевы Горы, а точнее – территория МГУ им. М.В. Ломоносова. Студенты, осознав всю сложность принятия на территории университета болельщиков, начали бить тревогу, организовав прошение с просьбой о переносе фан-зоны в другое место.

Вполне ожидаемо, им навстречу организаторы не пошли. Сейчас это дело замалчивается, но студенты вместе с преподавателями всё ещё в надежде на перенос. Хотя шансы на это крайне малы. Об этом говорит тот факт, что попасть на встречу с ректором Виктором Садовничем (чтобы передать 4,2 тысячи подписей за перенос фан-зоны) студентам и преподавателям так и не удалось.

Понять студентов и преподавателей несложно. Здание МГУ – это не просто аудитории, кафедры и кабинеты, но и общежития, а также профессорские квартиры. Фан-зона, в свою очередь, должна вмещать 40 тысяч человек, а вероятность того, что фанаты будут расходится сразу после матчей практически нулевая.

Вот и выходит, что с одной стороны фан-зона расположена в живописном месте, с видом на стадион "Лужники", а с другой – люди ближайших зданий будут испытывать определенные неудобства, связанные с большим количеством болельщиков и их поведением. Добавим сюда тот факт, что после любого подобного мероприятия остаются горы мусора, уборка которого зависит от оперативности коммунальных служб, и картина будет весьма проблематичной.

Тем не менее, несмотря, на все трудности, с которыми Москва и ее руководство сталкивается, начиная от постоянного снега, засыпающего город и не позволяющего полноценно заняться его благоустройством к мундиалю, требований студентов, дополнительным набором волонтеров и других вопросов, работа действительно ведётся. Всё направлено на создание комфортных условий для гостей Чемпионата Мира, которые после посещения мундиаля должны уехать с исключительно положительными впечатлениями. Это вопрос уже даже не спорта, а геополитики, поэтому наверняка чем-то (или кем-то) организаторы будут жертвовать и среди местных останутся те, кто будет недоволен.

А пока организаторы продолжают подготовку, мы продолжим следить за их работой и знакомить вас с интересными моментами непосредственно с места событий. Чемпионат Мира близок. Очень. Почти как весна :)

Александра Амур | http://soccernews.ru

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