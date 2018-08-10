Безальтернативный ПСЖ, дебют Головина и десятая молодость Буффона - превью французской Лиги 1

Франция приучила всех своих фанатов и наблюдателей со стороны, что Лига 1 является самым предсказуемым и непредсказуемым чемпионатом одновременно. Посудите сами: за последние шесть лет пять раз лигу выиграл ПСЖ, а до этого свое доминирование показывал "Лион" – 7 подряд чемпионств в период с 2002 по 2008 года. Был, конечно, период на стыке десятилетий, когда на триумфальный трон поочередно вскарабкивались "Бордо", "Марсель", "Лилль" и "Монпелье", но все это было ровно до того момента, как в ПСЖ пришли действительно огромные деньги. Наличие "мешка" породило "монополию на выигрыши", которую в сезоне 2016/17 ненадолго разрушил яркий, молодой и звездный "Монако" Жардима, но все это было очень временно.

А вот в середине Лиги 1, да и в ее глубинке, зачастую происходят вещи, которые сложно предугадать с самого начала. Например, "Лилль", который еще год назад претендовал на еврокубки, может бороться за выживание. Или какой-нибудь "Анже" берет, да и взлетает к вершинам таблицы, а потом очень резко падает. Вообщем, французские горки еще те! Никогда не знаешь, какая команда будет вести борьбу за еврокубки, а какая за выживание. Нет, есть, конечно, определенный круг команд, которые изначально и всю жизнь ходят либо в фаворитах, или в аутсайдерах, но здесь все еще более условно, чем в Англии. Вот так и получается – вершина всегда за единственными, а в середине полный бардак. Чем-то напоминает политическую структуру некоторых бывших стран СССР.

Собственно, внимательный читатель может легко возразить и сказать, что в других чемпионатах все так же. "Бавария" и "Ювентус", как и ПСЖ, тоже никого не подпускают к заветному титулу, а в Испании за него спорят только "Барселона" и "Реал", укрощая (иногда) резкие звездные взрывы "Атлетико". Все это, конечно же, правда. Но возьмите пять последних сезонов любой из топовых лиг Европы и сравните с Францией, места где-то с 6 по 18. Ну и где больше всего взлетов, падений, рокировок и прочих существительных, связанных с изменениями? Думаем, ответ очевиден! Собственно, сегодня хотелось бы поговорить даже не об этом, а о том, чего же нам все-таки ожидать от нового сезона Лиги 1, и почему матчи французского чемпионата хоть и изредка, но стоит посмотреть.

Монополия на чемпионство

Кто же станет новым чемпионом Франции в этом сезоне? Конечно же, ПСЖ! В этом уверена большая часть болельщиков, экспертов и прочих людей, которые хоть немного разбираются в футболе. Собственно, такой вывод выплывает только из нескольких тезисов: (а) сейчас ПСЖ – самый богатый клуб Франции и (б) его состав на голову выше, чем у всех остальных представителей лиги. Сравните сами: все игроки парижского клуба в сумме стоят 832,8 млн евро, в то время как состав "Лиона" – второго клуба в списке самых дорогих – оценивается в 352,2 млн евро.

Кроме того, первый матч сезона за Суперкубок Франции очень четко показал все преимущество парижской команды над остальной частью страны. Дублирующий состав ПСЖ даже не заметил полуосновного "Монако" – 4:0. С этим и входим в сезон. Так что можно сразу забыть о первой строчке, исключить ее из общей картины борьбы за еврокубки, да и вовсе дать Парижу кубок еще перед началом первого матча. Уж слишком их превосходство очевидно.

Есть так же и игровые причины. В клуб пришел Томас Тухель, который очень успешно работал в Германии, и теперь попытается воплотить свое виденье и идеи в составе за почти 900 млн евро. Он, конечно, не самый дорогой в мире, но немного разобраться с финансовым "фейр-плей" и все будет хорошо. Есть вариант, что у Тухеля ничего не получится, или что немец насолит Неймару и его сразу "сольют", но давайте смотреть правде в глаза: чемпионат ПСЖ выиграет даже без тренера. Должно случится что-то сверхъестественное, чтобы этого не произошло.

Десятая молодость Буффона

Нельзя не отметить, что в новом сезоне Лиги 1 в составе ПСЖ будет играть один из лучших голкиперов мира, а также бессменный стража ворот "Ювентуса", начиная с 2001 года, Джанлуиджи Буффон. Новость вызвала немалый шум, ведь все думали, что после "старой синьоры" вратарь уедет зарабатывать деньги в США, Китай, Японию, Эмираты или куда-то еще, а он взял, да и усилил конкурента своего старого клуба за трофей Лиги Чемпионов. Возможно, Буффон еще даже успеет пережить свою десятую футбольную молодость и попылить на самом высоком уровне. В любом случае, вслед за Неймаром, Франция получила еще одного игрока космического уровня. И на этот раз бесплатно! Теперь, возможно, некоторые итальянцы будут включать Лигу 1 чаще!

Новый "Монако"

Вот уж действительно, здесь по-другому не скажешь: "Монако" в этом сезоне действительно НОВЫЙ! Да, тренер пока старый, да и большинство игроков еще остались, даже с того триумфального сезона 2016/17. Но вот что творится чуть-чуть дальше… Вот это уже действительно интересно! Сразу 6 игроков "монегасков" находятся в десятке самых дорогих трансферов в клубы Лиги 1 этого лета. А если считать в общем, то "Монако" приобрело сразу 15 игроков, 9 из которых младше 21 года. Собственно, в их числе и наш Александр Головин.

Теперь к тренерскому составу "монегасков" лишь один вопрос: как лепить все это в одну команду? Наверное, Жардим знает ответ, ведь еще до начала матча за Суперкубок он предельно четко и ясно заявил, что сейчас в маленьком княжестве на юге Франции строится новая команда, которая выйдет на свой пик через 2-3 года. Собственно, будем следить. Очень интересно, повторит ли этот молодой коллектив успех сезона 2016/17 по истечению заявленных трех лет.

А пока констатируем тот факт, что этот обновленный коллектив вряд ли навяжет ПСЖ хоть какую-то борьбу за титул и далеко не факт, что парни Жардима смогут сходу отодвинуть со второй строчки всю остальную Францию. Ведь есть еще "Лион", который, однако, тоже достаточно молод, а также "Марсель" где Руди Гарсиа наконец должен вернуть некогда одну из самых сильных команд Франции в Лигу Чемпионов.

Чистая страница Головина

Продолжая тему "Монако", нельзя не отметить тот факт, что теперь в одном из самых сильных клубов Лиги 1 будет выступать россиянин Александр Головин. Центральный полузащитник не только является самым перспективным футболистом России на данный момент, а еще и возглавил список самых дорогих приобретений французских клубов этим летом. ПСЖ не потратился, так что сумма в 30 миллионов евро является рекордной. Собственно, это не удивительно, ведь в Франции действует невероятный налог на покупку новых футболистов, почти как в Китае. А обходить его может только "Монако", ведь клуб функционирует по закону княжества.

Ранее мы уже писали, чего стоит ожидать от выступлений Александра Головина во Франции. Резюмируя, стоит еще раз сказать, что экс-игрок ЦСКА обязательно будет играть в новом клубе, а значит у него будет шанс (а) закрепится в составе и (б) проявить себя, чтобы уже через несколько лет пойти на повышение. Теперь все в его руках. Ну а нам остается критиковать, хвалить, восхищаться и просто наблюдать.

Тренерские приключение Патрика Виейра

Француз вернулся на родину! Начиная с сезона 2018/19 Патрик Виейра, некогда один из лучших футболистов в истории лондонского "Арсенала" и многолетний лидер сборной Франции, принял предложение возглавить "Ниццу" после ухода Люсьена Фавра в дортмундскую "Боруссию". Это лишь второй серьезный и первый европейский опыт работы тренером для 42-летнего француза. Ранее он возглавлял юношеские команды "Манчестер Сити", после чего переехал в США, где работал главным тренером "Нью-Йорк Сити" в период с 2016 по 2018 года. Титулов Вийера не выиграл, а в 90 матчах оформил 40 побед и 22 ничьи.

Одним словом, настоящей "темной лошадке" французского чемпионата придется удержать на плаву клуб из солнечного южного города Ницца, который уже несколько сезонов подряд под руководством разных тренеров бьется за еврокубки. Посмотрим, сможет ли легендарный француз удержать команду на нынешнем уровне. А может и поднять?

Что по Лиге Чемпионов?

Ожидаемо, что в грядущем сезоне за два места в Лиге Чемпионов (третье априори зарезервировано ПСЖ) будут бороться три клуба: "Монако", "Лион" и "Марсель". Ситуация далеко не новая и знакомая всем любителям Лиги 1 еще с прошлого сезона. Но сможет ли кто-то еще навязать конкуренцию грандам французского футбола?

В прошлом сезоне ближе всего к этому был "Ренн". Подопечные Сабри Лямуши финишировали пятыми и в течении всего сезона демонстрировали неплохую игру. В этом году есть шанс закрепить успех и вступить в борьбу за лидерские позиции, так как команду не раскупили, ведущие игроки на своих местах. В том числе и молодой лидер атаки Исмаила Сарр, который в 27 матчах за "Ренн" забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Также в число претендентов на зону Лиги Чемпионов вполне может попасть "Ницца". Команда имеет пятый состав лиги, как по дороговизне, так и по сути, и его раскупают не такими быстрыми темпами, как стоило бы ожидать. Сиприен на мести, Сент-Максимин тоже. Даже Балотелли еще никуда не уехал, с его то агентом. Единственной "непоняткой" в команде пока является новый "коуч" Патрик Вийера, который хоть и тренировал до этого, но пока не ясно, сможет ли он безболезненно выдержать все то давление, которое на него навалится.

Когда речь идет о борьбе с первой четверкой, не стоит также забывать и о "Бордо". Команда неплохо провела прошлый сезон, заняв шестое место в турнирной таблице, но в этом году выходит на старт в немного обеднелом составе, так как клуб покинул талант по фамилии Малком. Но ключевым фактором, конечно, является не звездность отдельных игроков, а стабильность, которой на некоторых участках чемпионата "Бордо" очень не хватало. Если добавить в этом компоненте, то место в Лиге Европы обеспечено, а там и до самого престижного клубного турнира планеты рукой подать. Ведь, на самом деле, пока нельзя сказать точно, что, например, "Монако" или "Марсель" будут невероятно стабильны.

"Загадочные" новички

По итогам прошлого сезона Лигу 1 покинули "Труа" и "Мец". Их места в самом престижном французском дивизионе заняли "Реймс" и "Ним".

"Реймс" знавал славные времена, однако они датируются еще прошлым веком. Команда 6 раз становилась чемпионом Франции и дважды играла в финале Кубка Европейских чемпионов. Затем клуб ушел в трясину низших лиг, объявлялся банкротом и даже играл на любительском уровне. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу 2, оторвавшись от ближайших соперников на 15 очков. На данный момент состав "Реймса" является самым дешевым в лиге и выделяется разве что присутствием в нем Марвена Мартена, который числился в заявке сборной Франции на Евро-2012. Но экс-футболист "Лилля" в старте выходит не часто. А недавно команда подписала вингера "Ростова" Муссу Думбия, который, однако, в составе российского клуба почти ничем и не запомнился.

Второй новичок – "Ним" – не может похвастаться такой историей, как у "Реймса". За 81 год своего существования клуб не выигрывал трофеев, да и не особо часто играл в высшем дивизионе. Зато в 90-ых за "Ним" бегали Эрик Кантона и Лоран Блан. В прошлом сезоне Лиги 2 команда заняла второе место, вырвав прямую путевку в высший дивизион у Аяччо. "Ним" стал самой забивающей командой лиги (75 голов в 38 матчах), а лучшим бомбардиром команды и лиги стал 21-летний турок Умут Бозок (24 гола), которого пока удается удержать в команде.

Если говорить в общем, то ни один из новичков не может похвастаться чем-то особенным, как, например, "Вулверхэмптон" в Англии, так что им обоим светит борьба за выживание. Хотя, стоит отметь, что так говорили и о прошлогодних дебютантах – "Страсбурге" и "Амьене", а они взяли, да и остались. "Амьен" и вовсе занял 13 место. Так что посмотрим!

Некоторые клубы Лиги 1 презентовали новые эмблемы

Для "Лилля" это уже третий логотип в текущем десятилетии.

"Ним" создал новую эмблему в честь выхода в Лигу 1.

А "Тулуза" просто решила обновиться, а то старый логотип выглядел не очень современно.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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