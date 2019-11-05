Безбородов обслужит матч "Локомотив" - "Краснодар" в 16-м туре РПЛ. На матче будет VAR
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.
8 ноября (пятница)
"Ахмат" - "Урал": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); инспектор — Сергей Французов (Москва).
9 ноября (суббота)
"Рубин" - "Динамо": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
"Ростов" — "Тамбов": судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
"Спартак" — "Крылья Советов": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
10 ноября (воскресенье)
"Оренбург" — "Уфа": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
"Арсенал" — "Зенит": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
"Сочи" — ЦСКА: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
"Локомотив" — "Краснодар": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13