Бездонная пропасть: за аренду арены "Фишт" "Сочи" будет платить больше 2 миллионов рублей за матч

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Бездонная пропасть: за аренду арены "Фишт" "Сочи" будет платить больше 2 миллионов рублей за матчЗа аренду арены "Фишт" "Сочи", выступающий в ФНЛ, будет платить 2,1 миллиона рублей за матч.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. В частности, он рассказал: "Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 миллиона рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь Чемпионат Мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет".

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