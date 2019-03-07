Безголевая серия Дзюбы дошла до максимальной цифры

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Безголевая серия Дзюбы дошла до максимальной цифры

"Зенит" проиграл "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:3.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба играл на протяжении всего матча, но результативными действиями так и не отметился.

Суммарно 30-летний форвард не забивал голов за сине-бело-голубых на протяжении 1011 минут.

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"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

"Арсенал" проиграл "Ренну", "Бенфика" уступила "Динамо" Загреб и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

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