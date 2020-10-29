Безголевая серия Дзюбы достигла восьми матчей
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба снова не забил - в этот раз в матче с дортмундской "Боруссией" (0:2) в рамках Лиги Чемпионов.
Для 32-летнего футболиста эта восьмая игра без голов кряду - три в РПЛ, две в ЛЧ и три в составе сборной России.
В последний раз форвард "сине-бело-голубых" отличался 26 сентября - тогда он оформил хет-трик в поединке с "Уфой" (6:0).
Уже в следующем матче безголевая серия Дзюбы может преодолеть отметку в 600 минут.
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