Безголевая серия Дзюбы достигла восьми матчей

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба снова не забил - в этот раз в матче с дортмундской "Боруссией" (0:2) в рамках Лиги Чемпионов.

Для 32-летнего футболиста эта восьмая игра без голов кряду - три в РПЛ, две в ЛЧ и три в составе сборной России.

В последний раз форвард "сине-бело-голубых" отличался 26 сентября - тогда он оформил хет-трик в поединке с "Уфой" (6:0).

Уже в следующем матче безголевая серия Дзюбы может преодолеть отметку в 600 минут.

Не пропустите: Игонин: "Есть риск, что "Зенит" не доиграет сезон с Семаком". | http://soccernews.ru