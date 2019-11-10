Безголевая серия Гризманна в "Барселоне" достигла 5 матчей

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Безголевая серия Гризманна в "Барселоне" достигла 5 матчей

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн во вчерашнем матче с "Сельтой" в очередной раз ушёл с поля без забитого гола.

Сообщается, что звёздному французу не удаётся отличиться в составе "сине-гранатовых" уже на протяжении 5 игр.

Помимо вышеуказанного поединка Гризманн не смог поразить ворота пражской "Славии" (дважды), "Вальядолида" и "Леванте".

Напомним, что "Барса" летом заплатила за нападающего 120 миллионов евро. Он забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Не пропустите: Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой". | http://soccernews.ru
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