Безголевая серия Гризманна в "Барселоне" достигла 5 матчей

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн во вчерашнем матче с "Сельтой" в очередной раз ушёл с поля без забитого гола.

Сообщается, что звёздному французу не удаётся отличиться в составе "сине-гранатовых" уже на протяжении 5 игр.

Помимо вышеуказанного поединка Гризманн не смог поразить ворота пражской "Славии" (дважды), "Вальядолида" и "Леванте".

Напомним, что "Барса" летом заплатила за нападающего 120 миллионов евро. Он забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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