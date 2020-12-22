Безголевая серия Вернера в "Челси" длится 1,5 месяца

Нападающий лондонского "Челси" Тимо Вернер снова не сумел забить - в этот раз в дерби против "Вест Хэма" (3:0).

Таким образом, безголевая серия немца в составе "синих" достигла 9 матчей.

В последний раз 24-летний форвард отличался за "Челси" 7 ноября в игре с "Шеффилд Юнайтед".

Вернера купили прошлым летом за 53 миллиона евро, в его активе 21 матч, 8 голов и 6 ассистов.

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