Безголевая серия Вернера в "Челси" длится 1,5 месяца
Нападающий лондонского "Челси" Тимо Вернер снова не сумел забить - в этот раз в дерби против "Вест Хэма" (3:0).
Таким образом, безголевая серия немца в составе "синих" достигла 9 матчей.
В последний раз 24-летний форвард отличался за "Челси" 7 ноября в игре с "Шеффилд Юнайтед".
Вернера купили прошлым летом за 53 миллиона евро, в его активе 21 матч, 8 голов и 6 ассистов.
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