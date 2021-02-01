Безголевая скука в Лондоне, "Ливерпуль" победил второй раз подряд, а "Тоттенхэм" второй раз подряд проиграл: все результаты 21-го тура АПЛ
Завершился 21-й тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" уверенно обыграл на выезде "Вест Хэм" - 3:1. "Лестер" дома неожиданно уступил "Лидсу" с таким же счетом. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сыграли скучный матч и, как итог, поделили очки - 0:0. "Челси" одержал первую победу с новым тренером. Команда Тухеля победила "Бернли" 2:0. Представляем все результаты 21-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Эвертон" - "Ньюкасл" - 0:2
"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0
"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 1:0
"Вест Бромвич" - "Фулхэм" - 2:2
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Саутгемптон" - "Астон Вилла" - 0:1
"Челси" - "Бернли" - 2:0
"Лестер" - "Лидс" - 1:3
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 1:3
"Брайтон" - "Тоттенхэм" - 1:0
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (44), "Манчестер Юнайтед" (41), "Ливерпуль" (40), "Лестер" (39), "Вест Хэм" (35), "Тоттенхэм" (33), "Эвертон" (33), "Челси" (33), "Астон Вилла" (32), "Арсенал" (31), "Саутгемптон" (29),"Лидс" (29), "Кристал Пэлас" (26), "Вулверхэмптон" (23), "Ньюкасл" (22), "Бернли" (22), "Брайтон" (21), "Фулхэм" (14), "Вест Бромвич" (12), "Шеффилд Юнайтед" (8).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18