Безголевая скука в Лондоне, "Ливерпуль" победил второй раз подряд, а "Тоттенхэм" второй раз подряд проиграл: все результаты 21-го тура АПЛ

Завершился 21-й тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" уверенно обыграл на выезде "Вест Хэм" - 3:1. "Лестер" дома неожиданно уступил "Лидсу" с таким же счетом. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сыграли скучный матч и, как итог, поделили очки - 0:0. "Челси" одержал первую победу с новым тренером. Команда Тухеля победила "Бернли" 2:0. Представляем все результаты 21-го тура АПЛ.

Результаты тура:



"Эвертон" - "Ньюкасл" - 0:2

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0

"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 1:0

"Вест Бромвич" - "Фулхэм" - 2:2

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Саутгемптон" - "Астон Вилла" - 0:1

"Челси" - "Бернли" - 2:0

"Лестер" - "Лидс" - 1:3

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 1:3

"Брайтон" - "Тоттенхэм" - 1:0