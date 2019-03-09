Безголевое начало: три матча 21-го тура УПЛ завершились нулевой ничьей
Представляем результаты первых трех матчей 21-го тура украинской Премьер-лиги.
"Мариуполь" - "Черноморец" 0:0
"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Игнатенко, Федорчук (Мишнев, 65), Зубков (Тищенко, 81), Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Борячук
"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков, Морозенко, Гошкодеря, Бабенко, Танчик (Мусолитин, 90+3), Чорний (Вильхамссон, 73), Аржанов (Павлов, 90)
"Ворскла" - "Десна" 0:0
"Ворскла": Шуст, Сапай, Чижов, Гиоргадзе, Кане, Шарпар, Габелок, Кобахидзе (Шехич, 41), Мысык (Артур, 57), Ребенок (Карека, 71), Коломоец
"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Огиря, Картушов (Козак, 77), Филиппов, Волков (Старенький, 88), Сергийчук (Безбородько, 60)
Удаления: Кане, 83 (вторая желтая карточка), Чижов, 90+3 (вторая желтая карточка).
"ФК Львов" - "Заря" 0:0
"ФК Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов, Сабино, Мартан, Липе (Джонатан, 81), Пернамбуко (Висенте, 68), Педро, Бруно (Кауе, 85).
"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко, Силас, Арвеладзе (Чайковский, 82), Караваев, Громов (Леонардо, 84), Хомченовский (Кабаев, 63), Будковский.
Удаление: Парамонов, 80 (вторая желтая карточка).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|51
|2
|Динамо Киев
|20
|44
|3
|Александрия
|20
|37
|4
|Заря Луганск
|21
|32
|5
|Мариуполь
|21
|29
|6
|Ворскла
|21
|28
|7
|Десна Чернигов
|21
|28
|8
|Львов
|21
|27
|9
|Карпаты Львов
|20
|20
|10
|Олимпик Донецк
|20
|19
|11
|Черноморец Одесса
|21
|16
|12
|Арсенал Киев
|20
|11