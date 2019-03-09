Безголевое начало: три матча 21-го тура УПЛ завершились нулевой ничьей

Теги заря луганскворскламариупольльвов

Безголевое начало: три матча 21-го тура УПЛ завершились нулевой ничьей

Представляем результаты первых трех матчей 21-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мариуполь" - "Черноморец" 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Игнатенко, Федорчук (Мишнев, 65), Зубков (Тищенко, 81), Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Борячук

"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков, Морозенко, Гошкодеря, Бабенко, Танчик (Мусолитин, 90+3), Чорний (Вильхамссон, 73), Аржанов (Павлов, 90)


"Ворскла" - "Десна" 0:0

"Ворскла": Шуст, Сапай, Чижов, Гиоргадзе, Кане, Шарпар, Габелок, Кобахидзе (Шехич, 41), Мысык (Артур, 57), Ребенок (Карека, 71), Коломоец

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Огиря, Картушов (Козак, 77), Филиппов, Волков (Старенький, 88), Сергийчук (Безбородько, 60)

Удаления: Кане, 83 (вторая желтая карточка), Чижов, 90+3 (вторая желтая карточка).


"ФК Львов" - "Заря" 0:0

"ФК Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов, Сабино, Мартан, Липе (Джонатан, 81), Пернамбуко (Висенте, 68), Педро, Бруно (Кауе, 85).

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко, Силас, Арвеладзе (Чайковский, 82), Караваев, Громов (Леонардо, 84), Хомченовский (Кабаев, 63), Будковский.

Удаление: Парамонов, 80 (вторая желтая карточка).

Читайте также: Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 20 51
2 Динамо Киев Динамо Киев 20 44
3 Александрия Александрия 20 37
4 Заря Луганск Заря Луганск 21 32
5 Мариуполь Мариуполь 21 29
6 Ворскла Ворскла 21 28
7 Десна Чернигов Десна Чернигов 21 28
8 Львов Львов 21 27
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 20 20
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 20 19
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 21 16
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов