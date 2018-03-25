Безуглов: "Зобнин пропустит от 7-10 до 30-40 дней"



Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о сроках восстановления полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина.

"У всех футболистов есть изменения в менисках. И тактика лечения определяет не результатами МРТ, а комплексом факторов: механизмы травм, данные клинических тестов, жалобы пациента, данные МРТ, сохраняющийся уровень активности. Из этого определяется тактика восстановления. Может хватить и 7-10 дней, а может потребоваться 30-40 дней. Возможно, достаточно будет консервативного лечения, а может, потребуется оперативное вмешательство", - приводят слова Безуглова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Зобнин получил повреждение колена в товарищеском матче за сборную России против Бразилии (0:3).

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