Безумие: Клопп ярко прокомментировал невероятную победу "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас"

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Безумие: Клопп ярко прокомментировал невероятную победу "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен победой своей команды над "Кристал Пэлас" (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

"Я испытал серьезное облегчение после матча. Мы знали, что это будет сложная игра. "Кристал Пэлас" всегда хорошо проводит матчи против "Ливерпуля", они очень жестко играют. Мы пытались контролировать игру, но были слишком нетерпеливы. Матч был очень интересным, а его результат крайне важен. 

Теперь у нас в активе 60 очков, это сумасшествие, очень важная цифра. Горжусь командой. 

Салах - это игрок невероятного уровня", - приводят слова Клоппа ВВС.

Благодаря победе "Ливерпуль", лидирующий в турнирной таблице Премьер-лиги, увеличил отрыв от ближайшего преследователя до семи очков.

Не пропустите: Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина. | http://soccernews.ru

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